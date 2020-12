Jetzt zuschlagen: Microsofts Surface-Topseller sind aktuell günstiger

Black Friday und Cyber Monday sind zwar mittlerweile Geschichte, doch das bedeutet nicht, dass man nicht nach wie vor hervorragende Schnäpp­chen finden kann: Aktuell ist es wieder einmal soweit, denn im Microsoft Store gibt es höchst interessante Angebote. (Anzeige)

Weihnachten steht vor der Tür und viele suchen noch nach einem Geschenk für ihre Liebsten oder auch für sich selbst: Und was könnte es Besseres geben als hochwertige Technik? Ge­nau­er gesagt: Was könnte besser sein, als Laptop, Tablet oder besser gesagt beides in ei­nem zu kaufen?Hardware-Feinschmecker wissen sicherlich längst, dass hier von den Surface-Geräten die Re­de ist, denn diese verbinden mittlerweile seit vielen Jahren die Bequemlichkeit eines Tablets mit der Vielseitigkeit eines Laptops. Aktuell bekommt man im Online-Store des Redmonder Un­ter­neh­mens drei der beliebtesten Geräte der Reihe um zehn Prozent günstiger oder auch mit kostenlosen Extras.Los geht es mit dem Surface Pro 7 , das ist, man kann es nicht anders sagen, der Klassiker unter den Hybrid-Geräten von Microsoft. Denn mit dem ersten Surface Pro hat im Frühjahr 2013 die Erfolgsgeschichte dieser Modellreihe begonnen, vorerst gekrönt wurde sie durch die aktuelle siebente Version. Diese bekommt man derzeit in diversen Konfigurationen, die prak­tisch alle Budget-Möglichkeiten abdecken.So erhält man derzeit die Surface Pro 7-Variante mit Intel Core i5, 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher für 1145 Euro statt regulär 1315 Euro. Wer sich für das Topmodell mit Intel Core i7, 16GB und 1TB entscheidet, der bezahlt bis 21. Dezember nur 2192 Euro statt 2436 Euro.All jene, die sich für ein Microsoft Surface Pro X entscheiden, kommen einerseits in den Ge­nuss eines wunderschönen und topmodernen Geräts, andererseits können sie sich bis eben­falls 21. Dezember ein Type Cover kostenlos dazu sichern. Und, mal ganz ehrlich: Ohne Type Cover sind die Tablets nicht einmal der halbe Spaß.Der Favorit vieler Anwender ist das Surface Book 3 , auch hier kann man derzeit zehn Prozent sparen: Dieses Gerät ist für viele nach wie vor die spannendste Hardware im Surface-Auf­ge­bot, denn das wahlweise 13,5 oder 15 Zoll große Gerät ist mehr Laptop als Tablet, kann aber eben auch als letzteres verwendet werden. Das liegt daran, dass die vollwertige und erst­klas­si­ge Tastatur vom Bildschirm abgekoppelt werden und so das erstklassige Display auch be­quem mal auf den Schoß gelegt werden kann, um etwa einen Film zu gucken. Man will ja schließ­lich nicht immer nur arbeiten.