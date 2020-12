Nur für kurze Zeit: 10 GB-Tarif für 6,99 Euro - mit und ohne Laufzeit

Der Mobilfunkanbieter Drillisch hat wieder eine interessante kurzfristige Aktion für eine seiner Marken aufgelegt. Dabei erhält man bis zum 6. De­zember bei SIM.de den neuen 10 GB LTE-Tarif inklusive 60 Frei­minuten für nur 6,99 Euro. Gesurft wird mit maximal 50 MBit/s.

Bei SIM.de gibt es derzeit 10 GB im LTE-Tarif für monatlich 6,99 Euro. Zum Vergleich: Im Schnitt ist ein Tarif mit 10 GB LTE häufig nicht unter 10 Euro monatlich, meist mehr, zu bekommen. Diese Tarife mit viel Datenvolumen, aber ohne Telefon- und SMS-Allnetflats hatte der Anbieter erst vor Kurzem mit in das Portofolio aufgenommen, da diese Tarife vielen Nutzern eher entsprechen, als das man heute noch "Dauer-Telefonierer" mit wenig Datenverbrauch hat.Wenn man sich dabei für mindestens 24 Monate Vertragslaufzeit bindet, kommen dann auch keine weiteren Kosten dazu. Wer lieber ohne Laufzeit buchen möchte, zahlt einen einmaligen Bereitstellungspreis von 19,99 Euro. Die Kündigungsfrist beträgt immer drei Monate.Bei der neuen SIM.de-Aktion bietet Drillisch jetzt für monatlich 6,99 Euro 60 Freiminuten und eine Internet-Flat, bei der 10 GB Datenvolumen mit LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s Download und 32 MBit/s Upload genutzt werden können. Das Ganze läuft im Netz von Telefónica. Nach Erreichen der 10 GB wird auf nur noch 16 kBit/s im Down- und Upload gedrosselt.Alternativ kann man sich über den Rest des Monats mit der sogenannten Datenautomatik retten, bei der man bis zu dreimal 200 MB zusätzliches Volumen für jeweils 2 Euro buchen kann. Wer die Datenautomatik nicht eigenständig deaktiviert, kommt so allerdings auf bis zu sechs Euro Mehrkosten im Monat für verhältnismäßig wenig Daten-Extra. Die Deaktivierung kann man selbst online in der Servicewelt von Drillisch durchführen. Drillisch informiert dabei auch rechtzeitig per SMS, wenn man 80 Prozent des inkludierten Datenvolumens erreicht hat, sodass man noch eine Deaktivierung vornehmen kann.Die Aktion endet bereits am 6. Dezember