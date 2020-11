Black Week: Tarif-Knaller mit 18 GB LTE im D-Netz ab 14,99 Euro

Telekom-Netz gibt es den Tarif Vodafone-Netz sogar Mobilcom-Debitel startet ab sofort mit den Black Week-Angeboten. Wie schon im Vorjahr sind ein paar Knaller dabei - allerdings gibt es die Kon­ditionen nur für kurze Zeit online. Imgibt es den Tarif für 16,99 Euro , imsogar für nur 14,99 Euro

Telekom-Netz 18 GB LTE mit bis zu 21,6 Mbit/s

Telefon-Flat in alle deutschen Netze

SMS-Flatrate in alle deutschen Netze

EU-Roaming

16,99 Euro im Monat

Einmaliger Anschlusspreis 19,99 Euro

Vodafone-Netz 18 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s

Telefon-Flat in alle deutschen Netze

SMS-Flatrate in alle deutschen Netze

EU-Roaming

freenet Hotspot

14,99 Euro im Monat

Einmaliger Anschlusspreis 19,99 Euro

Der Startschuss zu den "Black Week"-Angeboten bei Mobilcom-Debitel ist gefallen. Ab sofort gibt es die beiden 18 GB LTE plus Allnet-Flats bei der Telekom und Vodafone vergünstigt - bis zu 60 Prozent Rabatt winken, wenn man sich jetzt für einen Laufzeitvertrag entscheidet. Beide Tarife haben dabei ihre Vorzüge. So bekommt man bei Mobilcom Debitel jetzt für unter 17 Euro monatlich eine Allnet-Flat zum Telefonieren und SMS schreiben inklusive 18 GB LTE mit bis zu 21,6 MBits/s im Download und profitiert von der guten Netzabdeckung und Qua­li­tät der Telekom . Das zweite Angebot bietet zudem für unter 15 Euro monatlich eben­falls eine Allnet-Flat zum Telefonieren und SMS schreiben inklusive 18 GB LTE, und das bei Vodafone mit bis zu 50 MBits/s Wer sich für einen Vertrag im Vodafone-Netz entscheidet, bekommt dazu noch den Zugang zur freenet Hotspot-Flat. Der einmalige Anschlusspreis liegt derzeit bei beiden Tarifen bei 19,99 Euro. Die neuen Tarife von Mobilcom-Debitel sind ab sofort online zu haben. Es handelt sich bei allen Tarifen um Laufzeitverträge mit 24 Monaten Mindest-Laufzeit. Die Laufzeit verlängert sich um weitere 12 Monate, wenn man nicht rechtzeitig kündigt.Die Aktions-Tarife in der Übersicht: