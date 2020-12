Spar-Flaggschiff geplant? OnePlus erweitert High-End Smartphone-Serie

Der chinesische Smartphone-Anbieter OnePlus hat zwar einen Strategie­wechsel vollzogen, um so seine Verkaufszahlen mit Mittelklasse-Geräten wieder zu steigern, doch die Oberklasse wird weiter bedient. Jetzt wurde bekannt, dass man drei OnePlus 9-Modelle für das 'High End' plant.

OnePlus 9E im Anmarsch - Übernimmt OnePlus Samsungs Strategie?

Max Jambor

Wie der Twitter-Leaker Max Jambor berichtet, der über beste Verbindungen zu Kontakten im Inneren von OnePlus verfügt, plant der Hersteller für das Frühjahr 2021 nicht nur die Einführung des OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro. Neben dem "Standard"- und dem "Pro"-Modell soll es seinen Angaben noch ein drittes Gerät geben.Konkret spricht Jambor von der Einführung eines sogenannten "OnePlus 9E", das zusätzlich zu den beiden regulären Geräten angeboten werden soll. Denkbar wäre, dass sich OnePlus bei seiner neuen Modellreihe an der von Samsung verfolgten Strategie orientiert. Der Weltmarktführer bei Smartphones bietet seine Galaxy-S-Serie seit Jahren stets in Form von drei Modellen an.Diese weisen allesamt die gleiche Hardware-Basis auf und nutzen jeweils aktuelle High-End-Chips, unterscheiden sich aber bei der Kameraausstattung, der Größe und der Akkukapazität. Samsung bot zum Beispiel neben dem Galaxy S10 und S10 Plus voriges Jahr auch das Galaxy S10e als Einsteigervariante seiner wichtigsten Produktreihe an.Anscheinend nutzt auch das OnePlus 9E die gleiche grundlegende Plattform, die auch für das OnePlus 9 und 9 Pro angedacht ist. Vermutlich handelt es sich dabei um den neuen Snapdragon 888, der heute bzw. morgen auf dem Qualcomm Snapdragon Summit offiziell vorgestellt wird.Ob OnePlus alle seine neuen High-End-Geräte auch in Europa bzw. Deutschland anbieten wird, ist derzeit noch offen. Zuletzt hatte das Unternehmen teilweise auch regionalspezifische Varianten seiner Topmodelle eingeführt, um mit bestimmten Netzbetreibern zu kooperieren. Dabei gab es jeweils kleinere Anpassungen in Sachen Hardware.