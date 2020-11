OnePlus 9 Pro: Renderbilder geben ersten Blick auf das neue Modell

In letzter Zeit hatte es einige Leaks zum neuen Flaggschiff-Smartphone OnePlus 9 gegeben. Nun haben es auch erste Bilder zum Pro-Modell an die Öffentlichkeit geschafft. Die Visualisierungen basieren auf durch­ge­si­cker­ten CAD-Dateien und geben einen ersten Blick auf das Gerät.

Glas-Rückseite mit rechteckiger Kamera

Voice//OnLeaks

Wie es in der Vergangenheit schon oftmals der Fall war, wurden die Renderbilder vom fran­zö­si­schen Leaker Steve Hemmerstoffer angefertigt. Er ist auch unter dem Namen "OnLeaks" bekannt und hat die Aufnahmen in Kooperation mit dem Online-Magazin Voice ver­öf­fent­licht. Auf den Bildern ist das OnePlus 9 Pro, welches über ein 6,7 Zoll großes Display verfügt, zu sehen. In den abgerundeten Bildschirm wurde eine Punch Hole-Kamera eingearbeitet.Bei der Anordnung der Buttons sind keine gro­ßen Überraschungen zu erkennen. Deutlich interessanter scheint hingegen die aus Glas gefertigte Rückseite des Smartphones zu sein. In der linken oberen Ecke wurde ein recht­ecki­ges Kamera-Modul, das zwei größere und zwei kleinere Sensoren sowie einen LED-Blitz mit sich bringt, platziert. Insgesamt dürfte es sich beim Design des OnePlus 9 Pro um eine Mischung aus dem Look des OnePlus 8T und dem Aussehen des OnePlus 8 Pro handeln.Zur Kamera-Ausstattung konnte Steve Hemmerstoffer bisher jedoch noch keine Aussage treffen. Da bei der normalen Variante des OnePlus 9 zwei Sensoren mit einer 48-Megapixel-Auflösung zum Einsatz kommen sollen, gilt es als wahrscheinlich, dass das Pro-Modell über eine High-End-Kamera verfügt. Womöglich tauchen in den nächsten Wochen und Monaten noch genauere Informationen hierzu auf. Sowohl das OnePlus 9 als auch die Pro-Version könnten im März 2021 vorgestellt und kurze Zeit später auf den Markt gebracht werden.