Weitere Hürde genommen: Surface Pro 8 steht kurz vor dem Start

Microsoft könnte die neue Surface-Generation schon in den kommenden Wochen ankündigen. Das Pro 8 hat nun eine wichtige Hürde gemeistert, sodass die Präsentation bald stattfinden könnte. Das Tablet verfügt über eine Intel Tiger Lake-CPU. Zudem wird es eine LTE-Variante geben.

Surface Pro 8 erscheint in WLAN- und LTE-Varianten

Basisversion mit acht Gigabyte RAM

Vorstellung womöglich noch im Januar

Wie Windows Latest berichtet, hat das Surface Pro 8 vor kurzem eine Zertifizierung von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FCC erhalten. Die von der FCC veröffentlichten Details bestätigen viele Informationen, die schon in den letzten Wochen durchgesickert sind. So wird es das neue Microsoft-Tablet in einer WLAN- sowie LTE-Variante geben. Im Inneren kommen Intel-Prozessoren der neuen Tiger Lake-Reihe sowie Xe-Grafikchips zum Einsatz.Aus vorherigen Leaks wurde bekannt, dass es das Surface Pro 8 auch hierzulande in vielen verschiedenen Varianten geben soll. Die Basis-Version ist mit einem Core i3-Prozessor, acht Gigabyte Arbeitsspeicher und einer 128 GByte großen SSD ausgestattet. Das Top-Modell ver­fügt über eine Core i7-CPU, 32 Gigabyte RAM und ein Terabyte Speicher. Am Design wurden keine großen Änderungen vorgenommen, so­dass das Pro 8 wie sein Vorgänger aussieht.Neben dem Surface Pro 8 dürfte Microsoft demnächst auch den Surface Laptop 4 vorstellen. Es wird davon ausgegangen, dass der Launch ohne ein großes Event erfolgt. Da den Red­mon­dern nun keine Hürden mehr im Weg stehen, werden die zwei Geräte womöglich noch im Januar angekündigt und dann in den nächsten Monaten auf den Markt gebracht. Genaue Termine sind allerdings noch nicht bekannt. Ein offizielles Statement gibt es bislang nicht.