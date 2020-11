Hardware-Hack: YouTuber spielt PS5-Games auf dem Game Boy

Schon seit Jahren machen sich Hobby-Bastler einen Spaß daraus, Spiele und weitere Anwendungen auf alter Hardware zum Laufen zu bringen. Der YouTuber Elliot von The Retro Future hat es jetzt geschafft, PS5-Titel auf unterschiedlichen alten Game Boy-Konsolen anzuzeigen.

HDCP-Option muss deaktiviert werden

Wie aus einem Video des YouTubers hervorgeht, waren für das Projekt zwei verschiedene Display-Adapter erforderlich. Die Spiele wurden weiterhin auf der originalen PlayStation 5 ausgeführt. Zunächst musste der HDMI-Datenstrom der Konsole in ein analoges Signal um­ge­wan­delt werden. Darüber hinaus wurde ein Mayflash-Adapter benötigt. Hiermit kann das analoge Bild auf dem Game Boy dargestellt werden. Die zwei Adapter kosten etwa 150 Euro.Die beiden Adapter können in Kombination mit verschiedenen Game Boy-Konsolen verwendet werden. Neben dem Game Boy Micro wird auch der Game Boy Advance unterstützt. Zudem hat die Konstruktion auch in Zusammenhang mit einer Dual-Screen-Version des Game Boy Ad­van­ce SP, die von dem YouTuber selbst ent­wor­fen wurde, funktioniert.Natürlich kann der Verschlüsselungs-Modus HDCP nicht im Rahmen einer analogen Sig­nal­über­tra­gung genutzt werden. Daher muss die entsprechende Option in den Einstellungen der Konsole deaktiviert werden, bevor das Bild auf dem Game Boy dargestellt werden kann.Einen praktischen Nutzen bringt das Projekt natürlich nicht unbedingt mit sich. Die meisten PlayStation 5-Besitzer dürften es bevorzugen, die Spiele auf einem hochwertigen 4K-Bild­schirm, der optimalerweise noch über eine Bildwiederholungsrate von 120 Hertz verfügt, zu spielen. Damit handelt es sich bei dem Video von The Retro Future nicht um eine Anleitung, sondern um eine Demonstration, dass es möglich ist, die Titel auf dem Game Boy zu zocken.