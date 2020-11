Disney+ gibt Abonnentenzahlen und Termin für WandaVision bekannt

Disney+ ist in den USA vor rund einem Jahr an den Start gegangen, Europa folgte im Frühjahr dieses Jahres, "rechtzeitig" zum Ausbruch der Pandemie. Nach einem Jahr am Markt zog der Medienkonzern nun Zwischenbilanz und die kann sich durchaus sehen lassen.

Disney+ ist mehr als im Plan

Disney hat gestern Abend seine aktuellen Geschäftszahlen bekannt gegeben und der Unterhaltungsriese hatte es in diesem Jahr alles andere als leicht. Denn zwar konnte man sich über großes bzw. gesteigertes Interesse an seinem Streaming-Dienst freuen, gleichzeitig aber war das klassische Geschäft - darunter Kinofilme und Vergnügungsparks - von der Coronakrise massiv betroffen bzw. eingeschränkt.Und so liest sich auch der Geschäftsbericht für das vierte Quartal des Fiskaljahres von Disney: Die schwächelnden Bereiche konnten durch das Streaming-Geschäft teilweise aufgefangen werde, unter dem Strich konnte sich der Konzern über leicht bessere Zahlen freuen als erwartet: Denn man hatte sich 14,2 Milliarden als Umsatzziel vorgegeben, konnte aber letztlich 14,71 Milliarden bekannt geben.Disney+ ist natürlich der Star der aktuellen Geschäftsentwicklung. Der Konzern gab 73 Millionen Abonnenten bekannt, das ist im Vergleich zum Quartal davor ein signifikanter Zuwachs, denn zuletzt waren 57 Millionen zahlender Nutzer. Damit kommt man dem Ziel von 90 Millionen Abonnenten näher und das weit vor dem Datum, das man sich selbst dafür gesetzt hat, nämlich 2024.Freilich ist man von Netflix noch weit entfernt, allerdings war es auch nie das Ziel von Disney den Marktführer zu ersetzen, sondern eher diesen zu ergänzen. Denn Disney+ fehlen nach wie vor Premium-Inhalte nach dem Format von The Mandalorian. Diese sollten längst da sein und in diesem Herbst starten, die Pandemie hat dem Ganzen aber teilweise einen Strich durch die Rechnung gemacht. Immerhin ist seit gestern auch klar, wann die erste Marvel-Serie WandaVision startet, nämlich am 15. Januar 2021.