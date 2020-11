Netflix, Disney+ & Amazon: Alle neuen Filme und Serien der Woche

In dieser Woche zeigen sich die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit insgesamt 18 Filmen und Serien, die Abon­nen­ten zum Streamen bereitstehen. Alle Neustarts findet ihr nach be­kann­ter Manier in dieser kompakten, wöchentlichen Übersicht.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 46)

Undercover: Staffel 2 ab 9. November

Dash & Lily ab 10. November

Bad Banks: Staffel 2 ab 10. November

A Queen Is Born ab 11. November

Der Befreier ab 11. November

Was wir wollten ab 11. November

Spider-Man: A New Universe ab 11. November

Aunty Donna's Big Ol' House of Fun ab 11. November

Die Schergen des Midas ab 13. November

Du hast das Leben vor dir ab 13. November

Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten! ab 13. November

The Crown: Staffel 4 ab 15. November

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 46)

King Arthur ab 10. November

Dying of the Light - jede Minute zählt ab 12. November

Unbreakable - Unzerbrechlich ab 14. November

Happy Death Day 2U ab 15. November

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 46)

Greatest Showman ab 13. November

Mein Geist rockt! (Staffel 1) ab 13. November

Auch in der 46. Kalenderwoche vom 9. bis 15. November dominiert Netflix hinsichtlich der Anzahl neuer Filme und Serien. Zu den Highlights gehören unter anderem die vierte Staffel von The Crown, neue Folgen von Bad Banks und der Animationsfilm Spider-Man: A New Universe. In Weihnachtsstimmung sollen uns zudem Dash & Lily und Jingle Jangle Journey mit Forest Whitaker und Keegan-Michael Key bringen. Weiterhin veröffentlicht Netflix jeden Freitag eine neue Folge der beliebten Science-Fiction-Serie Star Trek: Discovery.Amazon Prime Video setzt hingegen auf ältere Filme, die man sich als Lizenztitel zeitweilig exklusiv sichern konnte. Dazu gehören King Arthur (2004) mit Clive Owen, Unbreakable (2000) mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson und Dying of the Light (2014) mit Nicolas Cage. Neue Serien gibt es bei Prime Video in den nächsten Tagen nicht zu sehen. Ebenso hält sich das Streaming-Angebot bei Disney+ in Grenzen. Am 13. November starten hier Greatest Showman (2018) mit Hugh Jackman und die Zeichentrickserie Mein Geist rockt!Wer über ein Apple TV+ Abo verfügt, der kann einen Blick auf die wöchentlich Freitags erscheinenden Folgen von Long Way Up, einer Roadtrip-Doku mit Ewan McGregor, und Tiny World werfen. Ebenso jeden Freitag erscheint auf Disney+ eine weitere Folge von Helden der Nation, einer Spielfilm-Serie über die Anfänge des US-amerikanischen Raumfahrtprogramms.