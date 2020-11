Netflix, Disney+ und Amazon: Die Serien- und Film-Starts der Woche

Passend zum zweiten Lockdown zeigen sich die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit mehr als 20 neuen Filmen und Serien, die in dieser Woche starten. Nach bekannter Manier zeigt euch unsere kompakte Übersicht alle Neustarts.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 45)

Record of Youth ab 3. November

Mother ab 3. November

Felix Lobrecht: Hype ab 3. November

Liebe und Anarchie ab 4. November

Paranormal ab 5. November

Alles Gute kommt von oben ab 5. November

SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung ab 5. November

Carmel: Wer hat María Marta umgebracht? ab 5. November

Country Ever After ab 6. November

Vorladung ab 6. November

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 45)

Jexi ab 02. November

96 Hours ab 02. November

Trance ab 03. November

Ferro ab 06. November

El Presidente - Staffel 1 ab 06. November

Enkel für Anfänger ab 06. November

Sonic The Hedgehog ab 07. November

The Grand Budapest Hotel ab 08. November

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 45)

Onward: Keine halben Sachen ab 6. November

Und jetzt: Die Muppets! ab 6. November

Feindselige Erde - Anpassen oder sterben (Staffel 1) ab 6. November

Runaways (Staffel 2) ab 6. November

Sei fancy mit Nancy Clancy! (Staffel 1) ab 6. November

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Zwischen dem 2. und 8. November kann sich Netflix zwar mit den meisten neuen Originals und Exklusives brüsten, viele namhafte Filme und Serien starten aber erst in der zweiten Monatshälfte. Ausnahmen zeigen sich nur mit einem neuen Stand-Up-Comedy-Programm von Felix Lobrecht und dem neuen Spongebob-Film. In Deutschland wird zudem jeden Frei­tag eine neue Folge von Star Trek Discovery ausgestrahlt. Vorfreude gibt es hingegen auf die nächste Woche, wie unsere November-Übersicht zeigt. Dann stehen eine neue Staffel von The Crown und Bad Banks sowie der Film Spider-Man: A New Universe zur Verfügung.Amazon Prime Video hingegen kann mit diversen Lizenztiteln auffahren. Darunter Filme wie Jexi mit Adam Devine, 96 Hours (Taken) mit Liam Neeson, Sonic The Hedgehog und The Grand Budapest Hotel. In Hinsicht auf neue Serien bietet man hingegen ab dem 6. No­vem­ber mit El Presidente die deutsche Synchronisation über den FIFA-Korruptionsskandal zum Streamen an. Disney+ versucht in der Zeit vor allem Kinder und Jugendliche mit dem Film Onwards und einer neuen Muppets-Serie abzuholen. Alternativ erscheinen auch hier jeden Freitag neue Folgen von Star Wars: The Mandalorian und Die Helden der Nation.