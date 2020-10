Netflix, Amazon und Disney+: Die Serien- und Film-Starts der Woche

Mehr als 20 Neustarts stehen in dieser Woche bei den drei Streaming-Diensten Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ an. Unsere wö­chent­li­che Übersicht zeigt euch in kompakter Form alle Filme und Serien, die in den nächsten Tagen für Nutzer der Plattformen zur Verfügung stehen.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 43)

Unsolved Mysteries: Ausgabe 2 ab 19. Oktober

Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs ab 20. Oktober

Rebecca ab 21. Oktober ab 21. Oktober

My Next Guest Needs No Introduction: Staffel 3 ab 21. Oktober

The Alienist - Die Einkreisung: Staffel 2 ab 22. Oktober

You Me Her: Staffel 5 ab 22. Oktober

Kadaver ab 22. Oktober

Die bunte Seite des Monds ab 23. Oktober

Barbaren ab 23. Oktober

Perdida - Vermisst ab 23. Oktober

Das Damengambit ab 23. Oktober

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 43)

Die Tiefseetaucher ab 20. Oktober

Vice - der zweite Mann ab 21. Oktober

Little Miss Sunshine ab 22. Oktober

Chaos auf der Feuerwache ab 23. Oktober

NOS4A2 - Staffel 2 ab 23. Oktober

Lady Business ab 23. Oktober

Ey Mann, wo is' mein Auto? ab 25. Oktober

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 43)

Es war einmal ein Schneemann ab 23. Oktober

Binny und der Geist (Staffel 1 + 2) ab 23. Oktober

Europa von oben (Staffel 1) ab 23. Oktober

Mr. Poppers Pinguine ab 23. Oktober

Neue Serien und Filme im Überblick

In der Woche vom 19. bis 25. Oktober zeigen sich auf Netflix unter anderem die zweite Ausgabe der Krimiserie Unsolved Mysteries und das deutsche, sechsteilige Historiendrama Barbaren. Premiere feiern zudem der Animationsfilm Die bunte Seite des Mondes und die dritte Staffel der Interviews von David Letterman in My Next Guest Needs No Introduction. Weiterhin gibt es mit dem Teil Engel der Finsternis neue Folgen der Serie The Alienist: Die Einkreisung zu sehen, in der Daniel Brühl und Dakota Fanning die Hauptrollen übernehmen.Nutzer von Amazon Prime Video streamen hingegen Die Tiefseetaucher mit Bill Murray, Owen Wilson und Cate Blanchett sowie die satirische Filmbiografie über Dick Cheney mit Christian Bale und Steve Carell. Abseits davon wird die zweite Staffel von NOS4A2 und der 20 Jahre alte Comedy-Klassiker Ey Mann, wo is' mein Auto? zur Verfügung stehen. Disney+ zeigt sich zudem mit dem Eiskönigin-Kurzfilm Es war einmal ein Schneemann und Mr. Poppers Pin­gu­ine. Jeden Freitag gibt es zudem neue Folgen von Star Trek: Discovery (Netflix), Helden der Nation (Disney+) und Long Way Up (Apple TV+).