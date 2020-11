Huawei: Verkauf der Billig-Tochter Honor erfolgt wohl schon sehr bald

Die Huawei-Tochter Honor feiert mit ihren erschwinglichen Smartphones große Erfolge, doch in den vergangenen Monaten und Jahren ist der Hersteller auch zum Opfer der US-Sanktionspolitik geworden. Mit einem Verkauf könnte man dem entkommen und dieser bahnt sich nun an.

US-Sanktionen "schuld"

Gerüchte über einen Verkauf der erfolgreichen Billig-Tochter vom Huawei gibt es schon seit längerem und nun wird das Geschäft konkret: Denn wie Reuters berichtet, steht der Deal kurz vor dem Abschluss. Laut den Informationen der Nachrichtenagentur soll Honor an ein Konsortium unter der Führung des Vertriebsunternehmens Digital China verkauft werden, ein signifikanter Anteil soll auch an die Stadtregierung von Shenzhen gehen. Der Preis soll dem Bericht zufolge 100 Milliarden Yuan betragen, das sind umgerechnet 12,7 Milliarden Euro.Die Entscheidung zu einem Verkauf hängt natürlich mit den Sanktionen der US-Regierung gegen China und speziell Huawei zusammen. Beim Smartphone-Hersteller rechnet man also nicht unbedingt damit, dass die neue Regierung von President-elect Joe Biden die wirtschaftlichen Einschränkungen in naher Zukunft aufgibt. An der Einschätzung, dass Huawei ein Sicherheitsrisiko darstellt, dürfte sich also nicht so bald etwas ändern.Der Verkauf beinhaltet die Marke, alle Bereiche in Forschung und Entwicklung sowie das Management der Lieferkette. Die offizielle Bestätigung könnte es bereits nächsten Sonntag geben. Für Digital China ist das Geschäft naheliegend, da man schon jetzt der größte Distributor von Honor-Smartphones ist. Digital China wäre auch nach einem Kauf der Huawei-Tochter recht eng an den (ehemaligen) Honor-Mutterkonzern gebunden, denn man arbeitet unter anderem auch im Bereich Cloud-Computing zusammen.Nach dem Verkauf soll es nur wenige personelle Veränderungen geben, Management und die rund 7000 Mitarbeiter sollen weitgehend erhalten bleiben. Außerdem plant man, mit Honor innerhalb der nächsten drei Jahre an die Börse zu gehen.