US-Embargo: Huawei steht angeblich vor Verkauf der Billig-Marke Honor

Die US-Sanktionen gegen Huawei haben erneut massive Folgen: Das Un­ternehmen verhandelt offenbar mit einer Reihe von Interessenten über den Verkauf seiner Tochter-Marke Honor. Honor ist auch in Deutschland als Anbieter von meist relativ günstigen Smartphones bekannt.

TCL und Xiaomi sollen ebenfalls interessiert sein

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld von Huawei berichtet, laufen derzeit Verhandlungen über den Verkauf von Honor an eine Reihe von möglichen neuen Besitzern. Aktuell soll die Firma Digital China, die bisher als Hauptdistributor der Honor-Geräte agiert, als aussichtsreichster Kandidat gelten.Neben Digital China sollen allerdings auch noch andere, deutlich bekanntere Firmen ihr Interesse angemeldet haben. Dazu gehören angeblich auch die Konkurrenten Xiaomi und TCL (Alcatel), wobei die Details zu dem Deal derzeit noch unklar sind. Angeblich will Huawei rund 25 Milliarden Yuan aus dem Verkauf erwirtschaften, was umgerechnet etwa 3,16 Milliarden Euro entsprechen würde.Zum Verkauf stehen neben der Marke Honor angeblich auch die Entwicklungs- und Forschungsabteilungen sowie das Vertriebsgeschäft. Aufgrund der begrenzten Reichweite und Attraktivät der Marke Honor könnte der Umfang des Geschäfts allerdings auch noch kleiner ausfallen, so dass der Kaufpreis sinkt.Der Verkauf von Honor würde die Marke von Huawei unabhängig machen und damit ihr Überleben sichern. Im Falle eines Verkaufs würde die bisherige Huawei-Tochter nämlich nicht mehr von den massiven US-Sanktionen betroffen sein. Honor sorgte zuletzt für rund ein Viertel aller Smartphone-Verkäufe von Huawei. Der chinesische Konzern kann aktuell kaum noch neue Smartphones entwickeln, weil das US-Handelsverbot eine Vielzahl von Zulieferern betrifft, die den Hersteller nicht mehr mit Komponenten und anderen Teilen versorgen dürfen.