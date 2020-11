iPhone 12 Mini & Pro Max: Online-Shops starten mit Vorbestellungen

Ab sofort können das iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max in Deutsch­land vor­be­stellt werden. Die neuen iOS-Smartphones sind sowohl direkt im Apple Store, als auch bei diversen Online-Händlern und Netz­be­trei­bern mit sowie ohne Mobilfunkvertrag erhältlich - Wir zeigen wo.

Der kompakte Einsteiger und High-End für Kamera-Enthusiasten

Wo sollte man das iPhone 12 Mini oder Pro Max vorbestellen?

Während die beiden 6,1 Zoll großen iPhone 12 (Pro)-Modelle bereits seit dem 23. Oktober ausgeliefert werden, startet der US-amerikanische Hersteller heute mit der Pre-Order-Phase des kleinen iPhone 12 Mini (5,4 Zoll) und dem größeren iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll). Wie üb­lich gibt es zum Marktstart zwischen den verschiedenen Online-Shops und dem Apple Store preislich keine großartigen Unterschiede, weshalb für Frühentschlossene vorerst nur die Verfügbarkeit im Mittelpunkt stehen dürfte. Die Zuzahlung in Hinsicht auf die Ta­rif­an­ge­bo­te der Netzbetreiber kann jedoch variieren. Ausgeliefert werden die beiden neuen Modelle ab dem 16. November.Auch wenn die Unterschiede zwischen den iPhone-Modellen in diesem Jahr deutlich kleiner ausfallen, liegen zwischen dem iPhone 12 Mini und dem iPhone 12 Pro Max Welten. Vor allem in Hinsicht auf die Größe: 5,4 Zoll vs. 6,7 Zoll. Während das Mini das seit langem kleinste iPhone darstellt und sich viele Apple-Fans im Vorfeld über viel Leistung und 5G in einem kompakten Gehäuse freuen, überragt das Pro Max noch einmal den bereits 6,5 Zoll großen Vorgänger aus dem letzten Jahr. Das XXL-Flaggschiff punktet dabei vor allem im Bereich der Triple-Kamera und Akkulaufzeit.Durch einen neuen, größeren Kamerasensor kommen mehr Licht und Details ins Spiel, das Weitwinkelobjektiv arbeitet mit 1,7 Mikrometer großen Pixeln und das Teleobjektiv profitiert von einer erweiterten 65mm-Brennweite. Zudem werden ein 2-5x optischer sowie ein bis zu 12x digitaler Zoom geboten und die Kamera per Sensorverschiebung stabilisiert (OIS). Das iPhone 12 Mini muss mit der Dual-Kamera auf einige dieser Vorteile verzichten, steht aller­dings dem normalen iPhone 12 kameratechnisch in nichts nach. Dafür trennen das Mini (15 Std.) und Pro Max (20 Std.) deutliche 5 Stunden in der Akkulaufzeit bei Videowiedergaben.Der sicherste Weg dürfte über den Apple Online-Shop führen, da dieser voraussichtlich mit den präzisesten Lieferzeiten auftreten wird. Alternativ bietet sich eine Bestellung bei Media Markt oder Saturn an, da hier zudem eine Abholung in den Filialen reserviert werden kann. Gerade für Städte und Gemeinden ohne nahegelegenen Apple Store zeigt sich hier eine gute Möglichkeit, eines der beiden iPhone 12-Modelle direkt am Erscheinungstag in den Händen halten zu können. Aber auch Amazon und Netzbetreiber wie die Telekom, Vodafone und O2 bieten die neuen iOS-14-Smartphones an.