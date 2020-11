EA windet sich um mögliche Preiserhöhungen für Next-Gen-Games

Viele neue Spiele werden immer größer, komplexer und damit auch teurer zu produzieren: Diese Entwicklung führt dazu, dass Publisher laut über Preiserhöhungen für Next-Gen Titel nachdenken. EA-Finanzchef Blake Jorgensen windet sich aber um eine direkte Bestätigung.

EA spricht über Entwicklungskosten, nimmt Preiserhöhungen nicht in den Mund

Das wissen wir noch nicht?

Die Erhöhung der Preise von Next-Gen-Games wird in den letzten Monaten heiß diskutiert. Die Argumente der Befürworter: Seit langem hat sich der Standardpreis von 60 Euro nicht verändert, im Kontrast dazu sind die Entwicklungskosten von AAA-Titeln explodiert. Jetzt hat sich EA-Finanzchef (CFO) Blake Jorgensen laut Gamespot in einer Telefonkonferenz mit Investoren zu dem Thema geäußert, tanzt dabei aber um eine konkrete Bestätigung, dass EA einen solchen Schritt plant."Wir haben immer gesagt, dass die Spiele immer teurer werden. Die Erfahrung wird immer tiefer. Die Zeit, in der die Menschen Spiele spielen, wird länger. Man könnte argumentieren, dass dies im Laufe der Zeit einen höheren Preispunkt erfordern könnte, aber wir werden uns damit befassen, wenn wir näher daran sind, dass mehr Spiele für die nächste Generation der Konsolen erschienen sind", sagte Jorgensen.Jorgensen bemüht sich in seinem weiteren Kommentar zu betonen, dass man sich als Publisher auf das konzentrieren müsse, "was Spieler begeistert", schließt aber an, dass Spieler für solche Erfahrungen auch bereit sein werden, mehr zu bezahlen. Im selben Moment rudert der CFO aber auch schon wieder zurück: "Ich will nicht, dass die Leute das hineininterpretieren - 'Wir werden die Preise erhöhen oder nicht'. Das wissen wir noch nicht. Was wir wissen, ist, dass wir mit den neuen Konsolen viel mehr Dinge tun können", fügte er hinzu.Es ist schwer vorstellbar, dass ein Konzern wie EA aktuell noch keine Entscheidung darüber getroffen hat, ob, wann und wie Preise für Spiele erhöht werden. Trotzdem zeigen die Aussagen des Finanzchefs, dass man hier wohl eine große Kontroverse erwartet, der man sich jetzt wohl noch nicht aussetzen will. Zum Start der Konsolen wird sich dann wohl sehr schnell zeigen, wie EA und anderen Publisher hier verfahren werden. Aktuell klingen viele Äußerungen eher nach langsamer Vorbereitung als nach echter Absage.