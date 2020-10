Am Schwarzmarkt schlägt die PlayStation 5 die Xbox Series X

Noch sind die beiden Konsolen der nächsten Generation gar nicht in den Händen der ersten Käufer, doch auf dem Schwarzmarkt läuft das Ge­schäft mit Weiterverkäufen schon längst. Und bisher gibt es einen klaren Sieger: Sonys PlayStation 5

Schwarzmarkt ist teuer

In November geht es auf Schlag auf Schlag: Zunächst erscheint am 10. November die Xbox Series X , wenige Tage später die PlayStation 5 - am 12. November in den USA, eine Woche später in Europa. Die Startschüsse für die Vorbestellungen sind längst gefallen und damit muss man sich darauf verlassen im Handel ein Gerät zu bekommen, wenn man sich noch keine Konsole reserviert hat.Im Fall der PS5 warnte Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, dass es in Sachen Verfügbarkeit beim Start eng werden könnte. Das bedeutet für Fans, die unbedingt am Tag der Veröffentlichung oder kurz danach spielen wollen, dass sie sich in inoffiziellen Kanälen umsehen müssen - in der Regel führt das auf die Auktionsplattform eBay.Auch die Xbox Series X ist sicherlich begehrt, es ist aber nicht bekannt, wie viele Konsolen Sony und Microsoft tatsächlich zur Verfügung haben - weshalb folgende Zahlen auch nicht unbedingt zu 100 Prozent für bare Münze zu nehmen sind.Laut Bloomberg gibt es auf eBay Wiederverkäufe von sowohl PlayStation 5 als auch Xbox Series X, laut dem auf Auktionen spezialisierten Tracking-Dienst ShelfTrend haben seit September rund 9300 PlayStation 5-Vorbestellungen den Besitzer gewechselt, das ist ungefähr das Doppelte der Xbox Series X.Bei der PS5 gibt es mit 17,8 durchschnittlich mehr Gebote, im Vergleich dazu wird 12,3 Mal für eine neue Xbox geboten. Der Weiterverkauf auf eBay hat auch generell zur Folge, dass man tiefer in die Tasche greifen muss: Eine PlayStation 5-Vorbestellung kostet auf diesem Weg im Schnitt 871 Dollar, eine Xbox Series X-Order geht für 720 Dollar über die virtuelle (Schwarzmarkt-)Ladentheke.