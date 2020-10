US-Embargo: OnePlus & Co wollen von Huaweis Problemen profitieren

Für das kommende Jahr dürfen sich die Kunden offenbar darauf einstel­len, dass einige Smartphone-Hersteller früher als üblich neue High-End-Geräte auf den Markt werfen. Jetzt deutet sich an, dass auch OnePlus in diese Richtung tendiert.

OnePlus-Launches finden sonst im April statt

OnePlus

Vor kurzem wurde bestätigt, dass OnePlus natürlich schon länger an seinem nächsten Top-Smartphone arbeitet, das die direkte Nachfolge der OnePlus 8-Serie antreten soll. Das, vermutlich so genannte, OnePlus 9 wird unter dem Codenamen "Lemonade" entwickelt und soll laut einem Bericht von Android Central schon früher auf den Markt als sonst.Dem Vernehmen nach ist die Präsentation des neuen OnePlus 9 bereits für Mitte März 2021 geplant. Der Bericht beruft sich auf interne Quellen, wobei es sich hier wohl eher um Informationen handelt, die der Hersteller selbst streut, um das Interesse an seinen Produkten zu schüren. Noch steht zwar kein konkreter Termin fest, heißt es, doch sei der Zeitraum inzwischen klar.Normalerweise stellt OnePlus seine Flaggschiff-Geräte für die erste Jahreshälfte im April vor, so dass zum Beispiel das OnePlus 8 und 8 Pro zuletzt am 14. April präsentiert und dann zwei Wochen später in den Handel gebracht wurden. Warum sich nun auch OnePlus für eine vorgezogene Einführung seiner nächsten Gerätegeneration entschieden hat, ist derzeit noch offen.Mit einiger Wahrscheinlichkeit will sich OnePlus im Konkurrenzkampf mit den größeren Wettbewerbern eine bessere Position verschaffen. Samsung wird die Galaxy S21-Serie schließlich ebenfalls früher auf den Markt bringen als sonst, was die Konkurrenten durchaus unter Druck setzt. Gleichzeitig will OnePlus vermutlich von Huaweis aktueller und wohl noch länger anhaltender Schwäche profitieren.Im hart umkämpften Smartphone-Markt ergibt sich durch die massiven US-Sanktionen gegen Huawei eine Möglichkeit für andere Hersteller, die durch Huaweis sinkende Verkaufszahlen frei werdenden Marktanteile für sich zu beanspruchen. Neben den geplanten günstigeren neuen Geräten würde daher auch eine vorgezogene Einführung eines neuen Top-Modells für OnePlus Sinn ergeben.