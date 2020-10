StarCraft 2-Veteranen planen nächstes großes Echtzeit-Strategie-Spiel

Echtzeitstrategie war einmal eines der populärsten Genres überhaupt, doch irgendwann kam es aus der Mode. In den vergangenen Jahren gab es aber ein kleines Revival und das hat nun eine ganze Reihe an ehemaligen Blizzard-Mitarbeitern inspiriert, sich zusammenzutun.

Ex-Blizzard-Mitarbeiter wollen es selbst machen

Frost Giant Studios

Der Name Blizzard Entertainment hat für Genrefans natürlich einen besonderen Klang, denn das Studio wurde mit Spielen wie Warcraft und StarCraft bekannt, diese sind mitsamt Fortsetzungen bis heute auf vielen Rechnern installiert. Eine besondere Stellung hat StarCraft 2, denn das 2010 erschienene Spiel genießt noch immer in der E-Sport-Szene einen riesigen Stellenwert - das liegt zum Teil an der Ausnahmestellung des Titels, zum Teil aber auch daran, dass die letzte Dekade für dieses Genre nicht die beste war.Gut zehn Jahre nach der Veröffentlichung von StarCraft 2: Wings of Liberty gibt es nun Hoffnung auf so etwas wie einen (indirekten) Nachfolger. Denn es sieht nicht danach aus als würde Blizzard große Lust haben, zu seinen Echtzeitstrategie-Wurzeln zurückzukehren.Das ist auch der Grund, warum Ex-Mitarbeiter das Ganze nun selbst in die Hand nehmen wollen: Denn wie PC Gamer berichtet, haben zahlreiche ehemalige Blizzard- bzw. StarCraft 2-Entwickler die Frost Giant Studios gegründet. Auf der Webseite stellt man auch ganz oben klipp und klar (in Großbuchstaben) fest: Echtzeitstrategie (RTS) kehrt zurück.Weiter unten stellt man auch das Team vor und betont noch einmal die Ausrichtung: "Unsere Mission ist es, das nächste große PC-Echtzeitstrategiespiel zu entwickeln! Wir hatten das Privileg, für einige der größten Unternehmen der Branche zu arbeiten. Jetzt sind wir an der Reihe, das Vermächtnis von epischem Storytelling, innovativem Co-op-Gameplay und gefeierten E-Sports fortzuführen, das RTS groß macht."Details zum geplanten Spiel gibt es noch keine, die Liste der Mitarbeiter verspricht aber einiges. Angeführt wird das Team von Tim Morten, dem ehemaligen Production Director von StarCraft 2 und C&C: Generals 2 sowie Tim Campbell, dem Lead Campaign Designer von Warcraft 3: The Frozen Throne. Dazu kommen noch Jesse Brophy, Lead Artist bei StarCraft II und Principal Artist von Diablo 4 und noch einige mehr.