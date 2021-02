BlizzConline 2021: Blizzard gibt Keynote-Termin und Ablauf bekannt

BlizzConline 2021: Ablauf, Goodie-Bags und Erwartungen

Blizzard Entertainment bestätigt, dass die diesjährige Online-Version der BlizzCon am 19. und 20. Februar 2021 stattfinden wird. Die so genannte "BlizzConline" kann erstmals kostenlos im Livestream verfolgt werden. Ein digitales Goodie-Bag wird zusätzlich verkauft.Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird auch die BlizzCon 2021 gänzlich ins Internet verlagert und nicht wie sonst üblich aus dem Anaheim Convention Center (Kalifornien, USA) übertragen. Das Geld für Eintrittskarten oder digitale Tickets kann dafür in diesem Jahr gespart werden, da sowohl die Opening-Keynote als auch sämtliche Entwickler-Sessions gratis bereitstehen. Der erste Tag der Blizz­Conline startet am 19. Februar um 23 Uhr deutscher Zeit mit einer Eröffnungspräsentation, die Interessierten einen Ausblick auf viele der geplanten Spiele ermöglicht.In den darauffolgenden drei Stunden werden insgesamt sechs Themenkanäle geöffnet, die sich den jeweiligen Franchises widmen (z.B. World of Warcraft , Diablo, Overwatch und Co.). Der zweite Tage beginnt am 20. Februar um 21 Uhr mit weiteren Inhalten auf den jeweiligen Kanälen sowie diversen Fragerunden (Q&A-Sessions), bei der Blizzard die "" will. Hierbei werden auch die Gewinner verschiedener Communitywettbewerbe in den Kategorien Cosplay, Filme, Talente und Kunst gekürt.Anstelle der vor Ort und digital erhältlichen Goodie-Bags, die an alle Blizzcon-Teilnehmer ausgehändigt werden, wird in diesem Jahr ein optionales Jubiläumspaket anlässlich des 30. Geburtstag von Blizzard angeboten. Zu Preisen zwischen 19,99 Euro und 59,99 Euro be­in­hal­tet die Kollektion unter anderem Rabattgutscheine für den Blizzard Gear-Store, Kar­ten­pa­ckun­gen für Hearthstone, Skins, Mounts und Haustiere für Overwatch sowie World of Warcraft, Porträtsets für Starcraft 2 und Gefährten für Diablo 3 Zur BlizzConline werden unter anderem neue Infos zum Patch 9.1 für World of Warcraft, eine Classic-Version der WoW-Erweiterung The Burning Crusade und weitere Details zu Diablo 4 sowie Diablo Immortal erwartet. Ebenso dürfte über den Beta-Start oder gar den Release-Termin von Overwatch 2 gesprochen werden und auch die Franchises rund um Hearthstone, Starcraft und Warcraft dürften im Mittelpunkt stehen.