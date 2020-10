iPhone 12 (Pro): Hier könnt ihr die Smartphones jetzt vorbestellen

Ab sofort können das iPhone 12 und iPhone 12 Pro in Deutschland vor­be­stellt werden. Die neuen iOS-Smartphones sind sowohl im Apple Store direkt, als auch bei diversen Online-Händler und Netzbetreiber mit sowie ohne Mobilfunkvertrag erhältlich - Wir zeigen euch wo.

Die ersten Apple-Smartphones mit 5G und A14 Bionic-Chip

Apple

Während Interessenten auf das iPhone 12 Mini und Pro Max noch einige Wochen warten müs­sen, startet Apple mit dem normalen iPhone 12 und der ebenso 6,1 Zoll großen Pro-Variante schon heute im Vorverkauf. Gerade zu Beginn wird es preislich kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Online-Shops geben, abgesehen von den Tarif-Angeboten der deutschen Netzbetreiber. Somit fallen für das iPhone 12 mindestens 876,30 Euro an, wäh­rend das iPhone 12 Pro ab 1120 Euro zu Buche schlägt.In diesem Jahr verfügt das komplette iPhone-Lineup über eine schnelle 5G-Verbindung und den neuen Apple A14 Bionic-Prozessor, welcher der Hersteller selbst als "schnellsten Chip in einem Smartphone" bezeichnet. Das Design des iPhone 12 wurde im Vergleich zum Vor­gän­ger nur leicht verändert. Man trifft auf flache Seitenränder und Gehäuse aus Glas, Edel­stahl sowie Aluminium. Die Face ID-Notch bleibt erhalten und die Front wird nun von einem so genannten Ceramic Shield geschützt, das eine verbesserte Sturzfestigkeit aufweisen soll. Weiterhin kommt im iPhone 12 Pro der vom iPad Pro bekannte Lidar-Sensor nebst ebenso verbesserter Triple-Kamera zum Einsatz.Die iPhone 12-Familie teilt sich in drei Größen und vier Modelle auf. Mit dem heutigen Start des iPhone 12 und iPhone 12 Pro werden die ersten Smartphones mit 6,1-Zoll-Display an­ge­bo­ten. Das vorab gefeierte iPhone 12 Mini mit 5,4 Zoll und das große iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll erscheinen hingegen erst am 13. November. Vorbestellungen werden bereits ab dem 6. November möglich sein. Wer sich heute eines der beiden neuen Modelle sichern möchte, wird seine Lieferung voraussichtlich ab dem 23. Oktober erhalten, je nachdem wie gut die hiesigen Lager gefüllt sind.Der sicherste Weg dürfte über den Apple Online-Shop führen, da dieser voraussichtlich mit den präzisesten Lieferzeiten auftreten wird. Alternativ bietet sich eine Bestellung bei Media Markt oder Saturn an, da hier zudem eine Abholung in den Filialen reserviert werden kann. Gerade für Städte und Gemeinden ohne nahegelegenen Apple Store zeigt sich hier eine gute Möglichkeit, eines der iPhone 12 (Pro)-Modelle direkt am Erscheinungstag in den Händen halten zu können. Aber auch Amazon und Netzbetreiber wie die Telekom, Vodafone und O2 bieten die neuen iOS-14-Smartphones an.