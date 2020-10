Telekom startet neuen Speedport Pro Plus mit Wi-Fi 6 am 15. Oktober

Mit dem neuen Speedport Pro Plus hat die Telekom jetzt einen neuen Premium-Router vorgestellt, der den neuen Wi-Fi 6-Standard unterstützt. Die neue Technologie bringt bis zu 9.700 MBit/s im Download und steht ab sofort zur Verfügung.

Zwölf WLAN-Antennen, bessere Auslastung der Funkkanäle

Hybrid-Router

Technische Details

Hybrid-Anschluss (700, 800, 900, 1.500, 1.800, 2.600 MHz, Cat 6 mit zweifach Carrier Aggregation), ADSL, VDSL, VDSL-Vectoring, VDSL-Supervectoring (35b), Fiber (über Glasfaser-Modem)

Wi-Fi 6 8x8MU-MIMO 5GHz-Antennen (mit bis zu 8.600 MBit/s - 1.024 QAM) und Wi-Fi 6

4 x 4 mit 2,4 GHz (mit bis zu 1.100 MBit/s) gleichzeitig, abwärtskompatibel zu a/b/g/n/ac

WPS-Push-Button-Support

WPA/WPA2/WPA3

Gigabit WLAN mit bis zu 9.700 MBit/s

2 x USB 3.0 (für externe Festplatten oder Drucker), kompatibel zu USB 2.0/1.0

3 x Gigabit-Ethernet-LAN-Schnittstellen

1 x WAN-Schnittstelle zur Anschaltung

Bis zu fünf DECT-Telefone

389,92 Euro einmalig oder 9,70 Euro pro Monat

- der neue Speedport Pro Plus startet ab 15.10.2020

Telekom

Telekom-Kunden können sich den neuen Router bereits bestellen. Das hat die Telekom jetzt bekannt gegeben. Der Speedport Pro Plus ist der erste Router mit zukunftsweisender Wi-Fi 6 Technologie der Telekom und im Grunde die Weiterentwicklung des vor zwei Jahren ver­öffent­lichten Speedport Pro . Der neue WLAN-Standard Wi-Fi 6 soll vor allem dort Vorteile bringen, wo es eine hohe Dichte WLAN-Netzen gibt, zum Beispiel in Städten und Mehr­familienhäusern. Der neue Standard ermöglicht einen störungsfreien Betrieb und zwar auch dann, wenn viele Geräte zusammen im Netzwerk aktiv sind.Ansonsten erinnert der neue Speedport Pro Plus optisch und von den grundlegenden tech­nischen Details an seinen Vorgänger. Der Premium-Router funkt mit zwölf WLAN-Antennen und ermöglicht eine bessere Auslastung der Funkkanäle. Damit erreicht er Geschwin­dig­keiten von maximal 9.700 MBit/s.Online-Games und datenintensive VR-Anwendungen sind damit kein Problem. Die ver­bes­serte Technologie mit dem neuen Wi-Fi-Standard bringt zudem schnellere Reaktionszeiten und hohe Stabilität. In Verbindung mit MagentaTV bietet der Speedport Pro Plus Unter­stützung für mehrere Streams in hochauflösendem 4K/UHD. Auch wenn die ganze Familie online ist, einer im Home-Office einen Videocall hat, der andere Videos schaut oder ein OS-Update lädt - der neue Router kann auch dank Mesh-Technologie im parallelen Betrieb seine Vorteile ausspielen.Zusätzlich bietet er als Hybrid-Router auch LTE-Unterstützung . Um zum Beispiel Ausfälle zu um­gehen, kann man dafür bei der Telekom die Hybrid LTE-Option dazu buchen und bei Bedarf das LTE-Netz nutzen und die Bandbreiten aus Festnetz und Mobilfunk kombinieren. Der neue Router kann ab dem 15. Oktober online zu einem Kaufpreis von 389,92 Euro gebucht werden. Im sogenannten Endgeräte-Service­paket Plus ist er für monatlich 9,70 Euro erhältlich. Zusätzlich gilt für alle nach dem 15. Oktober abgeschlossenen Endgeräte-Servicepaket-Verträge für den Speedport Pro ein reduzierter monatlicher Preis von 7,75 Euro.