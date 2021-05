Telekom bereitet Wi-Fi-6 Speed Home Mesh-Repeater und Router vor

Die Telekom plant in Kürze neue Hardware zu starten. Das geht aus einem Insiderbericht hervor. Demnach gibt es bald einen ersten Wi-Fi-6-fähigen "Speedport Smart 4"-Router und den "Speed Home WLAN Mesh-Repeater" bei der Telekom zum Kauf oder Miete.

Das geht aus einem Bericht in Caschys Weblog hervor. Wir Caschy erfahren hat, will die Telekom in Kürze mit zwei neuen Geräten an den Start gehen: mit dem Telekom "Speedport Smart 4" und den "Speed Home WLAN Mesh-Repeater" . Beide Geräte sind noch nicht offiziell von dem Unternehmen angekündigt worden, doch das soll laut Caschy jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein. Vermutlich wird man schon ab Juni oder spätestens im Juli die beiden Wi-Fi-6-Geräte bei der Telekom aktiv mit vermarkten.Bis es so weit ist, müssen wir uns mit den ersten Vorab-Informationen begnügt, die nun durchgesickert sind. Der Speedport Smart 4 ist "bestimmt für den IP-basierten Telekom Anschluss mit Anschlussgeschwindigkeiten bis 2000 MBit/s (unterstützt die Standards ADSL , ADSL 2+, VDSL inkl. Vectoring und Super Vectoring und Glasfaser (FTTH)", wie Caschy erfahren hat. Er hat ein OLED-Display, zwei 2,4-GHz- und vier 5-GHz-Antennen, zwei Gigabit Ethernet-LAN-Schnittstellen und einen USB-Port.Der Speedport Smart 4 soll einmalig rund 170 Euro kosten oder alternativ für 5,95 Euro monatlich im Endgeräte-Servicepaket gemietet werden können.Dazu wird ein Repeater angeboten, der das Netzwerk mit Wi-Fi-6-Unterstützung ergänzt. Der neue Speed Home WLAN Mesh-Repeater hat zwei LAN-Ports mit Gigabit-Geschwindigkeit, WPA2, WPA3, WPA2/WPA3-Mixed Mode-Support und Wi-Fi 6-Unterstützung mit zwei 2,4-GHz- und vier 5-GHz-Antennen. Bis zu fünf Repeater können im Netzwerk genutzt werden. Der Preis beträgt einmalig 79,99 Euro, als Mietgerät gibt es den Repeater ab 3,95 Euro monatlich.