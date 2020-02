Telekom-Router mit Verbindungs-Problemen nach Speedport-Update

Die Telekom hat mit einem Router-Update für die beiden Speedport-Modelle W 922V und W 724V Typ B unvorhergesehene Probleme aus­gelöst. Nutzer melden Verbindungsprobleme zu der Online-Bibliothek Onleihe und zu einigen IoT-Diensten.

Fehlermeldung "Zeitüberschreitung"

Sicherheitsmaßnahmen gingen zu weit

Ein Fehler in dem jüngsten Software-Update, das von der Telekom vor fast zwei Wochen freigegeben wurde, soll die Probleme auslösen. Da es sich bei der Aktualisierung um ein Sicherheitsupdate handelte, war es auch schon entsprechend weit verbreitet, bevor die Probleme bemerkt wurden. Demnach macht jetzt die Firewall der beiden Speedport-Modelle W 922V und W 724V Typ B, die für Telekom-Kunden zur Verfügung stehen, Probleme.DSL-Kunden der Telekom bekommen nun bei dem Versuch, die beliebte Online-Bibliothek Onleihe zu besuchen, eine Fehlermeldung "Zeitüberschreitung". Die Verbindung kommt nicht zustande. Nutzer tauschten sich über den Bug in den Telekom-Foren aus und beschwerten sich lautstark in den sozialen Medien.Nun hat die Telekom das Problem bestätigt. Gegenüber dem Online-Magazin Heise erklärte ein Konzernsprecher, dass man das Problem untersuche und an einer schnellen Lösung arbeite. Der Plan ist, ein Bugfix-Update schnellstmöglich nachzuschieben - einen Zeitplan für die Fehlerbehebung konnte man aber zunächst nicht nennen.Das Sicherheitsupdate sollte Nutzer vor neuen Angriffsarten schützen, hieß es in der Er­klä­rung: "Durch diese Implement­ierung werden ungewöhnlich kleine Netzwerk-Pakete, die häufig bei bestimm­ten Angriffen verwendet werden, vom Router ignoriert." Eine Neben­wirkung sei nun, dass seriöse Dienste, die ähnliche Netzwerk-Pakete über­tragen, ebenfalls vom Router ignoriert werden. Neben der Online-Bibliothek Onleihe sollen auch noch einige ältere IoT-Dienste betroffen sein.Betroffene Kunden müssen sich noch etwas gedulden, bis sie die Dienste wieder nutzen können.