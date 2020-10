Highlights der Woche: Filme & Serien bei Netflix, Amazon & Disney+

In dieser Woche starten bei den drei bekannten Video-Streaming-Diens­ten Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 30 Filme und Serien-Staffeln. Unsere kompakte Übersicht verrät euch alle Neustarts, die zum Streamen und Herunterladen bereitstehen werden.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 42)

Kipo und die Welt der Wundermonster: Staffel 3 ab 12. Oktober

Die Oktonauten und das Great Barrier Reef ab 13. Oktober

Blackpink: Light Up the Sky ab 14. Oktober

Rettung für Roona ab 15. Oktober

Social Distance ab 15. Oktober

A Babysitter's Guide to Monster Hunting ab 15. Oktober

Love Like the Falling Rain ab 15. Oktober

Star Trek: Discovery - Staffel 3 ab 16. Oktober

The Trial of the Chicago 7 ab 16. Oktober

La Révolution ab 16. Oktober

Jemand muss sterben ab 16. Oktober

Grand Army ab 16. Oktober

Traumhaus-Makeover ab 16. Oktober

Welpenakademie: Staffel 2 ab 16. Oktober

Jack, der Monsterschreck: Buch 3 ab 16. Oktober

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 42)

Fear the Walking Dead - Staffel 6 ab 12. Oktober

Nocturne ab 13. Oktober

Evil Eye ab 13. Oktober

Bombshell ab 13. Oktober

Tommaso Und Der Tanz Der Geister ab 13. Oktober

Surrogates ab 14. Oktober

Drachenzähmen leicht gemacht 3 ab 15. Oktober

The Bold Type - Staffel 4 ab 16. Oktober

What The Constitution Means To Me - Staffel 1 ab 16. Oktober

Inside SG Flensburg-Handewitt - Staffel 1 ab 16. Oktober

Time (OV/OmU) ab 16. Oktober

Ashfall ab 16. Oktober

Borat ab 16. Oktober

Arkansas ab 18. Oktober

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 42)

Clouds ab 16. Oktober

FERDINAND - Geht STIERisch ab! ab 16. Oktober

Maman & ich: California Dream ab 16. Oktober

Zwischen dem 12. und 18. Oktober zeigt sich nicht nur Netflix bei über 14 Neustarts mit ei­ner Vielzahl an neuen Inhalten, auch Amazon lässt sich mit der gleichen Anzahl mal mehr, mal weniger aktueller Streifen sehen. Zu den Highlights zählt unter anderem der Aaron Sor­kin-Thriller The Trial of the Chicago 7, der mit Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne und Jo­seph Gordon-Levitt in den Hauptrollen den Prozess gegen die US-amerikanischen politischen Aktivisten im Jahr 1968 darstellt. Ebenso startet die Comedyserie Social Distance, die von Schauspielern während des Coronavirus-Lockdowns aufgenommen wurde. Ebenso startet am 16. Oktober die dritte Staffel von Star Trek: Discovery Prime Video zeigt hingegen die sechste Staffel von Fear the Walking Dead und mit Nocturne sowie Evil Eye die nächsten Blockbuster aus der so genannten "Welcome to Blumhouse"-Sammlung. Zu bekannten Lizenztiteln gehören auch Filme wie Bombshell mit Nicole Kidman, Charlize Theron und Margot Robbie sowie der Action-Thriller Surrogates mit Bruce Willis. Dis­ney+ hat hingegen das Musical-Drama Clouds, den Animationsfilm Ferdinand und eine Film­aus­kopp­lung der französischen Disney-Channel-Serie Maman & ich unter den Neustarts ge­lis­tet. Zudem gibt es hier jeden Freitag eine neue Folge der NASA-Story Die Hel­den der Na­tion zu sehen.