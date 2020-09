Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Oktober 2020

1. Oktober 2020

Guten Morgen, Verônica - Netflix Original Serie

Pasal Kau! - Netflix Film

Carmen Sandiego: Staffel 3 - Netflix Kids & Family

Eine lausige Hexe: Stattel 4 - Netflix Kids & Family

2. Oktober 2020

Song Exploder - Netflix Original Serie

Emily in Paris - Netflix Original Serie

To the Lake - Netflix Original Serie

Ernste Männer - Netflix Film

Vampires vs. the Bronx - Netflix Film

Il legame - Die Bindung - Netflix Film

Das machst du schon - Netflix Film

Òlòtūré - Netflix Film

Dick Johnson ist tot - Netflix Original Dokumentation

Tut Tut Cory Flitzer: Halloween - Netflix Kids & Family

4. Oktober 2020

David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten - Netflix Original Dokumentation

6. Oktober 2020

The Cabin with Bert Kreischer - Netflix Original Comedy Special

Sternenstreif: Halloween-Helden - Netflix Kids & Family

7. Oktober 2020

To the Lake - Netflix Original Serie

Hubie Halloween - Netflix Film

9. Oktober 2020

The Forty-Year-Old Version - Netflix Film

Die Gehörlosen-Uni - Netflix Original Serie

Spuk in Bly Manor - Netflix Original Serie

Ginny Weds Sunny - Netflix Film

Fast & Furious Spy Racers: Staffel 2 - Netflix Kids & Family

Die Supermonster: Tag der Monster - Netflix Kids & Family

11. Oktober 2020

Stranger: Staffel 2 - Netflix Original Serie

12. Oktober 2020

Kipo und die Welt der Wundermonster: Staffel 3 - Netflix Kids & Family

13. Oktober 2020

Die Oktonauten und das Great Barrier Reef - Netflix Kids & Family

14. Oktober 2020

Blackpink: Light Up the Sky - Netflix Original Dokumentation

15. Oktober 2020

Rettung für Roona - Netflix Original Dokumentation

Social Distance - Netflix Original Serie

A Babysitter's Guide to Monster Hunting - Netflix Film

Love Like the Falling Rain - Netflix Film

16. Oktober 2020

The Trial of the Chicago 7 - Netflix Film

La Révolution - Netflix Original Serie

Jemand muss sterben - Netflix Original Serie

Grand Army - Netflix Original Serie

Traumhaus-Makeover - Netflix Original Serie

Welpenakademie: Staffel 2 - Netflix Kids & Family

Jack, der Monsterschreck: Buch 3 - Netflix Kids & Family

19. Oktober 2020

Unsolved Mysteries: Ausgabe 2 - Netflix Original Dokumentation

20. Oktober 2020

Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs - Miss Fissel mal drei - Netflix Kids & Family

21. Oktober 2020

Rebecca - Netflix Film

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Staffel 3 - Netflix Original Serie

22. Oktober 2020

The Alienist - Die Einkreisung: Staffel 2 - Netflix Original Serie

You Me Her: Staffel 5 - Netflix Original Serie

Kadaver - Netflix Film

23. Oktober 2020

Die bunte Seite des Monds - Netflix Film

Barbaren - Netflix Original Serie

Perdida - Vermisst - Netflix Original Serie

Das Damengambit - Netflix Original Serie

27. Oktober 2020

Sarah Cooper: Everything's Fine - Netflix Original Comedy Special

Guillermo Vilas - Eine Richtigstellung - Netflix Original Dokumentation

Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel: Staffel 4 - Netflix Kids & Family

Blood of Zeus - Netflix Original Anime

28. Oktober 2020

Nobody Sleeps in the Woods Tonight - Netflix Film

Holidate - Netflix Film

Die Geheimnisse der Grabstätte von Sakkara - Netflix Original Dokumentation

30. Oktober 2020

Suburra: Staffel 3 - Netflix Original Serie

Somebody Feed Phil: Staffel 4 - Netflix Original Serie

His House - Netflix Film

The Day of the Lord - Netflix Film

Bald auf Netflix

ARASHI's Diary -Voyage-: Flg. 13 und 14 - Netflix Original Dokumentation

Der Video-Streaming-Service Netflix meldet sich mit neuen Filmen und Serien zu Wort, die man seinen Abonnenten ab Oktober zum Streamen und Herunterladen anbieten wird. Die Highlights verkündet das Unternehmen wie üblich in einem kurzen Trailer, die komplette Übersicht der mehr als 60 Neustarts findet man hingegen im unteren Teil dieses Artikels. Unter den Highlights befindet sich unter an­de­rem das deutsche Historiendrama "Barbaren", das am 23. Oktober weltweit auf Netflix zu sehen ist. Ebenso stellt man den Ani­ma­tions­film "Die bunte Seite des Monds" von Oscar-Preisträger Glen Keane in den Mittelpunkt. Der legendäre Trickfilmzeichner war in den letzten 40 Jahren vorrangig für Walt Disney tätig.In Hinsicht auf neue Serien feiert auf Netflix im Oktober 2020 unter anderem die dritte Staffel von Suburra ihre Premiere, während sich erste Horror-, Comedy- und Drama-Folgen von Spuk in Bly Manor, The Alienist, Social Distance und La Révolution bei Serien-Fans be­haup­ten müssen. Bei Filmen hingegen sorgen abseits des Keane-Trickfilms Streifen wie The Trail of The Chicago 7, Mein 40-jähriges Ich und Rebecca für Aufmerksamkeit. Film-Nachschub verspricht Netflix zudem in Form von Blockbustern wie Judy, Lucy, Bad Neighbors und The Mule. Zu guter Letzt tritt David Letterman in einer dritten Season von "My next Guest Needs No Introduction" ab 22.10. wieder auf.