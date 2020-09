Neu auf Disney+: Das sind die Film- & Serien-Highlights im Oktober

Der Streaming-Dienst Disney+ gibt heute die neuen Filme und Serien bekannt, die seinen Abonnenten im Laufe des Oktober 2020 zum Strea­men und Herunterladen bereitgestellt werden. Insgesamt stehen mehr als 30 Neustarts für den kommenden Monat auf dem Programm.

Kinder, Jugendliche und Doku-Fans kommen auf ihre Kosten

Once Upon a Time (Staffel 3-7) ab 2. Oktober

Die Helden der Nation ab 9. Oktober

Clouds ab 16. Oktober

Es war einmal ein Schneemann ab 23. Oktober

The Mandalorian (Staffel 2) ab 30. Oktober

Auf immer und ewig ab 2. Oktober

Amoco Cadiz: Ölkatastrophe des Jahrhunderts ab 9. Oktober

Fünf Freunde 1 - 4 ab 9. Oktober

Maman & ich (Staffel 1 + 2) ab 9. Oktober

Spuren verlorener Städte mit Albert Lin (Staffel 1) ab 9. Oktober

FERDINAND - Geht STIERisch ab! ab 16. Oktober

Maman & ich: California Dream ab 16. Oktober

Binny und der Geist (Staffel 1 + 2) ab 23. Oktober

Europa von oben (Staffel 1) ab 23. Oktober

Mr. Poppers Pinguine ab 23. Oktober

Big Sur - Kaliforniens wilde Küste ab 30. Oktober

Burg Schreckenstein 1 + 2 ab 30. Oktober

Das kleine Gespenst ab 30. Oktober

Die Insel der besonderen Kinder ab 30. Oktober

Hui Buh: Das Schlossgespenst ab 30. Oktober

PJ Masks Shorts (Staffel 1) ab 30. Oktober

Becoming: Der Weg zum Ruhm

Die Magie von Disneys Animal Kingdom

Pixar in Real Life

Bereits in einem ersten Trailer gab Disney bekannt, dass die Star-Wars-Saga The Man­da­lo­rian mit Pedro Pascal in der Hauptrolle am 30. Oktober in die zweite Staffel geht. Zudem zeigt man in wöchentlichen Abständen, beginnend am 2. Oktober, die Staffeln drei bis sieben der Fantasy-Serie Once Upon a Time auf Disney+ . Als Highlight deklariert die Video-Strea­ming-Plattform weiterhin die National-Geographic-Produktion Die Helden der Nation, eine Serie die sich mit den Anfängen des US-Raumfahrtprogramms beschäftigt.Zu den weiteren Neustarts gehören das Musical-Drama Clouds und die Vorgeschichte des Schneemanns Olaf aus der vor allem bei Kindern beliebten Frozen-Reihe. Abseits davon nimmt Disney+ einige ältere Filme wie Auf immer und ewig oder Mr. Poppers Pinguine mit Jim Carrey in sein Programm auf. Wer sich zudem für die Hintergründe des nächsten Apple macOS-Namensgebers interessiert, der kann sich die Dokumentation zu Kaliforniens Küs­ten­gebiet Big Sur ansehen.