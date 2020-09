Star Trek: Discovery - Neuer Trailer zur dritten Staffel veröffentlicht

Passend zum gestrigen Star-Trek-Day hat der US-Streamingdienst CBS All Access einen neuen Trailer zur dritten Staffel der Serie Star Trek : Discovery veröffentlicht. In den Folgen geht es dann nach einem Zeitsprung weiter, den die Crew am Ende der zweiten Staffel vorgenommen hat.Wer die Geschichte von Star Trek: Discovery bis zuletzt verfolgt hat, der weiß, dass die Crew der Discovery ein Wurmloch durchquert hat und sich nun in einer ihnen vollkommen unbekannten Zukunft befindet. Mehr als 900 Jahre ist das Raumschiff in die Zukunft gesprungen - und die Föderation scheint in dieser Zeit recht viel von ihrem einstigen Glanz eingebüßt zu haben.Star Trek: Discovery startet in den USA am 15. Oktober 2020 in die dritte Staffel. Fans in Deutschland können die Serie hingegen ab dem 16. Oktober bei Netflix verfolgen. Insgesamt wird es dann 13 neue Episoden geben.