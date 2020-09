Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Oktober 2020

Mit über 40 Neustarts von namhaften Filmen und Serien fährt Amazon Prime Video im Oktober 2020 deutlich besser auf als in den Vormonaten. Unsere kompakte Übersicht zeigt euch alle Premieren, Originals und die zeitweilig exklusiv verfügbaren Titel des Video-Streaming-Dienstes.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im September 2020

The Walking Dead: World Beyond - Staffel 1 ab 02. Oktober

Savage X Fenty Show - Vol. 2 ab 02. Oktober

All Or Nothing: Tottenham Hotspur - Staffel 1 (OmU) ab 02. Oktober

Young Sheldon - Staffel 3 ab 06. Oktober

Fear the Walking Dead - Staffel 6 ab 12. Oktober

The Bold Type - Staffel 4 ab 16. Oktober

What The Constitution Means To Me - Staffel 1 ab 16. Oktober

Inside SG Flensburg-Handewitt - Staffel 1 ab 16. Oktober

NOS4A2 - Staffel 2 ab 23. Oktober

Utopia - Staffel 1 ab 30. Oktober

Truth Seekers - Staffel 1 ab 30. Oktober

The Challenge: Eta - Staffel 1 (OmU) ab 30. Oktober

Neue Filme bei Amazon Prime Video im September 2020

Thilda und die beste Band der Welt ab 01. Oktober

The Pianist ab 01. Oktober

Apocalypse Now ab 01. Oktober

Black Box ab 06. Oktober

The Lie ab 06. Oktober

21 Bridges ab 06. Oktober

Walk The Line ab 07. Oktober

Alles Außer Gewöhnlich ab 07. Oktober

Come To Daddy ab 08. Oktober

Nocturne ab 13. Oktober

Evil Eye ab 13. Oktober

Bombshell ab 13. Oktober

Tommaso Und Der Tanz Der Geister ab 13. Oktober

Surrogates ab 14. Oktober

Drachenzähmen leicht gemacht 3 ab 15. Oktober

Time (OV/OmU) ab 16. Oktober

Ashfall ab 16. Oktober

Borat ab 16. Oktober

Arkansas ab 18. Oktober

Die Tiefseetaucher ab 20. Oktober

Vice - der zweite Mann ab 21. Oktober

Little Miss Sunshine ab 22. Oktober

Chaos auf der Feuerwache ab 23. Oktober

Lady Business ab 23. Oktober

Ey Mann, wo is' mein Auto? ab 25. Oktober

28 Days Later & 28 Weeks Later ab 26. Oktober

Baby Driver ab 27. Oktober

The Boy & Brahms: The Boy 2 (Director's Cut) ab 30. Oktober

The Blair Witch Project ab 30. Oktober

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Amazon

Im nächsten Monat feiern auf Prime Video vielversprechende Serien ihre Premiere, zu denen unter anderem die erste Staffel von The Walking Dead: World Beyond und neue Folgen von Fear The Walking Dead gehören. Ebenso arbeiten Nick Frost und Simon Pegg in der neuen Horror-Komödien-Reihe Truth Seekers erneut zusammen und auch der achtteilige Ver­schwö­rungs­thril­ler Utopia scheint eine gewissen Aufmerksamkeit zu erregen. Weiterhin kommen Sportfans auf ihre Kosten, denn neue Dokumentationen über den Handballverein SG Flens­burg-Handewitt (Inside) und den Fußballclub Tottenham Hotspur (All Or Nothing) werden zum Streamen bereitstehen.Als Film-Highlights im Oktober 2020 bietet Amazon Prime Video unter anderem Time - ein Film über das US-amerikanische Gefängnissystem und die Betroffene, Fox Rich. Zudem produziert Jason Blum (Halloween, The Purge, Get Out) mit der "Welcome to Blumhouse"-Sammlung insgesamt acht Filme für den Streaming-Dienst von denen mit Black Box, The Lie, Nocturne und Evil Eye die ersten Streifen kommenden Monat ausgestrahlt werden. Als zeit­wei­li­ge Lizenztitel konnte sich Amazon weiterhin Bombshell, Der Pianist, Baby Driver, Surro­gates, Walk The Line und Blair Witch Project sichern. Für ein paar Lacher sollte auch "Ey Mann, wo is' mein Auto?" mit Ashton Kutcher und Seann William Scott sorgen.