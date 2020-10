FritzBox 6660 Cable & 6890 LTE: Updates auf FritzOS 7.2x sind da

Die beiden WLAN-Router FritzBox 6660 Cable und 6890 LTE erhalten ab sofort ein Update auf die FritzOS-Versionen 7.22 respektive 7.21. Wäh­rend AVM für Nutzer des Kabel-Modells nur ein kleines Wartungsupdate anbietet, erhält das 4G-Flaggschiff deutlich mehr Funktionen.

Changelog zum Update auf FritzOS 7.22 (FritzBox 6660 Cable)

Verbesserung: Anmeldung per Knopfdruck (Connect/WPS) zuverlässiger

Behoben: Infoblatt mit Zugangsdaten zum WLAN-Gastzugang (zum Ausdruck) korrigiert

Behoben: Stabilität verbessert

Behoben: Verbesserte Interoperabilität

Behoben: Sporadisch scheiternde Telefonieverbindung über IPv6

Verbesserung: Stabilität

Changelog zum Update auf FritzOS 7.21 (FritzBox 6890 LTE)

NEU: Gerätesperre zum einfachen Aus- und wieder Einschalten des Internetzugangs für einzelne Geräte in der Kindersicherung

NEU: Bei aktiver Kindersicherung werden Einstellungen und Ticketeingabe beim Aufruf der Benutzeroberfläche (fritz.box) angezeigt

NEU: Unterstützung verschlüsselter Auflösung von Domain-Namen zu IP-Adressen (DNS over TLS)

NEU: Vereinfachte Einrichtung für den 1&1-Anschluss ohne 1&1 Start-Code-Eingabe

NEU: Unterstützung für VDSL Long Reach

NEU: Verschlüsselung nach dem neuen WPA3-Standard (einschließlich WLAN-Gastzugang, Verbindungen zu Mesh Repeater und Internetzugang über WLAN mit der Methode SAE)

NEU: Am WLAN-Gastzugang kann ein offenes WLAN, also ohne Eingabe von Zugangsdaten, angeboten werden, bei dem nun die Daten verschlüsselt übertragen werden (Enhanced Open/Opportunistic Wireless Encryption, OWE)

NEU: Im 5-GHz-Band ist nun 160 MHz-Kanalbandbreite immer aktiv, was sehr hohe Übertragungsraten mit kompatiblen WLAN-Geräten ermöglicht

NEU: "Zero Wait DFS" (keine Wartezeiten bei Radar-Ereignissen im 5-GHz-Band) auch bei Kanalbandbreite von 160 MHz möglich

NEU: Performance Mesh Steering verbessert WLAN-Verbindungen für Endgeräte, die mobil genutzt werden

NEU: Mesh-Autokanal: Berücksichtigt die WLAN-Umgebung der Mesh Repeater bei Wahl des besten WLAN-Kanals für das ganze Mesh

NEU: Unterstützung für Online-Telefonbücher von Apple (iCloud), Telekom Mail sowie von CardDAV-Anbietern

NEU: Unterstützung für verschlüsselte Telefonie (TLS und SRTP) für Telekom, Easybell und dus.net

NEU: Neun neue Klingeltöne auswählbar

NEU: FRITZ!Fon: Smartes Telefonbuch zeigt passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe

NEU: Klangeinstellungen für das Abspielen von Internetradio-Stationen und zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit bei Telefonaten

NEU: Startbildschirm zur Temperaturanzeige eines kompatiblen Smart-Home-Geräts im Heimnetz (z. B. FRITZ!DECT 200, FRITZ!DECT 30x, FRITZ!DECT 440)

NEU: Kennzeichnung von Netzwerkgeräten mit gesperrtem Internetzugang (Gerätesperre oder Kindersicherung) in der gesamten Benutzeroberfläche

NEU: Ändern des Netzwerkkennworts für das Powerline-Netz am direkt (per LAN) angeschlossenen FRITZ!Powerline ermöglicht

NEU: Überarbeitung der Smart-Home-Seiten auf der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche

NEU: Unterstützung für die LED-Lampe FRITZ!DECT 500

NEU: Unterstützung für den Vierfach-Taster FRITZ!DECT 440

NEU: Unterstützung für das DECT-ULE/HAN-FUN-Rollladenprofil

NEU: Gesamtverbrauchsanzeige (kWh) der vergangenen zwei Jahre für die Steckdosen FRITZ!DECT 200 und 210

NEU: Synchronisierung der Temperatureinstellung, des Boost-Modus und der Fenster-auf-Erkennung innerhalb einer Heizkörperregler-Gruppe

NEU: "Adaptiver Heizbeginn" des FRITZ!DECT 301 stellt die eingerichtete Komforttemperatur zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung

NEU: Standardmäßig wird das Protokoll SMBv3/v2 der Windows Netzlaufwerkfunktion unterstützt, SMBv1 kann weiterhin optional unterstützt werden

NEU: Benutzerunterstützung zum Kennenlernen von Funktionen der FRITZ!Box mit Begrüßungsseite

NEU: Einstellung von Sprache, Land und Zeitzone für den Betrieb der FRITZ!Box

NEU: Anzeige der Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Niederländisch oder Spanisch

NEU: Zeitraum für die Durchführung automatischer Updates festlegbar

AVM

Nach diversen Beta-Tests im so genannten Labor, rollt das Berliner IT-Unternehmen eine neue Welle an Aktualisierungen aus, die jetzt vorrangig über das Browser-Interface der FritzBox 6660 Cable und FritzBox 6890 LTE zum Download bereitstehen. Alternativ können die Firmware-Patches über die entsprechende Service-Webseite heruntergeladen werden. Während das jüngste FritzOS 7.22 nur eine handvoll Verbesserungen und Fehlerbehebungen mitbringt, jedoch auch die allgemeine WLAN-Stabilität verbessert, ist der Changelog des FritzOS 7.21-Updates deutlich ausführlicher.Zu den optimierten Funktionen gehört unter anderem die 160 MHz-Kanalbandbreite, die im 5-GHz-WLAN nun dauerhaft aktiv ist und höhere Übertragungsraten verspricht. Außerdem wurde die Unterstützung für VDSL Long Reach integriert und ein neues Performance Mesh Steering soll die WLAN-Verbindung für mobile Endgeräte verbessern. Ebenso bringt AVM den Support für weitere, hauseigene Smart-Home-Produkte auf die Router und für die FritzBox 6890 LTE nun auch die WiFi-Verschlüsselung via WPA3-Standard.