FritzApp Fon für Android: Beta startet moderne, neue Nutzeroberfläche

Android-Nutzer , die zu Hause eine FritzBox laufen haben und die Telefon-Funktion über die AVM App nutzen, können jetzt an einem neuen Beta-Test teilnehmen. Das Unternehmen hat nun für die FritzApp Fon für Android eine grundlegende Überarbeitung angekündigt.

Der Berliner Internet-Spezialist AVM hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass nun auch die FritzApp Fon für Android technisch und optisch aktualisiert werden soll. Nun ist es so weit und eine erste neue Beta-Version ist gestartet. Wer eine FritzBox nutzt und ein Android-Smartphone besitzt, kann sich ab sofort zu dem Beta-Programm anmelden und dann die neue App herunterladen. AVM wünscht sich wie immer im Beta-Programm rege Teilnehme und Feedback, damit die App auch den Kundenwünschen nach angepasst werden kann. Die neue Beta steht nun im Play Store zur Verfügung. Wer die (Beta-) Vorgänger­version auf dem Gerät hatte, kann das Update auch automatisch erhalten.Die wichtigsten Änderungen in der FritzApp Fon ist die neue Nutzeroberfläche. Sie erinnert nun an die Optik, die AVM bereits vor rund zwei Jahren beim iPhone eingeführt hatte. Damit startet nun endlich eine moderne Optik. Weitere Änderungen betreffen neue Features, die mit den neueren FritzOS-Versionen verfügbar sind. Entsprechend wurde nun auch die App technisch grundlegend überarbeitet - Details dazu waren aber bisher noch nicht in Erfahrung zu bringen.Über die App können eingehende Anrufe angenommen werden und ausgehende Telefonate getätigt werden. Mit der App lässt sich das ein Smartphone oder auch Tablet dafür per WLAN mit der FritzBox verbinden und dann wie ein Festnetztelefon nutzen.Voraussetzung für die Verbindung zwischen Smartphone und FritzBox ist FritzOS 6.10 oder neuer. AVM hat zudem eine kurze Übersicht zu den Beta-Tests für Android-Smartphones veröffentlicht