"Es reicht": Nexus Mods verbannt vor US-Wahl politische Inhalte

Morgen in einem Monat findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt und es ist wohl der schmutzigste Wahlkampf, den die Vereinigten Staaten je erlebt haben. Auch Gaming ist längst zum Schauplatz geworden, die bekannteste Modding-Seite zieht nun Konsequenzen.

Schlechte und polarisierende Mods

Nexus Mods ist sicherlich jedem ein Begriff, der ein PC-Spiel schon einmal modifiziert hat. Die Seite ist die zentrale Anlaufstation für solche Fan-Veränderungen. Doch zuletzt sind dort immer häufiger auch politische Inhalte aufgetaucht. Dabei ist es natürlich harmlos, wenn jemand in seinem Lieblingsspiel mit einem Trump- oder Biden-T-Shirt herumlaufen will.Doch wie es in einem Blogbeitrag von Nexus Mods heißt, droht die Sache längst außer Kontrolle zu geraten: "In letzter Zeit haben wir eine Flut von provokativen und Troll-Mods gesehen, die zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen in den Vereinigten Staaten hochgeladen wurden", schreibt Nexus-Chef Dark0ne. Da die Wahl näher rückt, erwartet man, dass sich dieser Trend in den nächsten gut vier Wochen verstärken wird.Deshalb habe man sich entschieden, politische Mods in den USA kategorisch zu untersagen. Das geschieht "in Anbetracht der geringen Qualität der hochgeladenen Mods, der po­la­ri­sie­renden Ansichten, die sie zum Ausdruck bringen, und der Tatsache, dass ein kleines, aber lautstarkes Kontingent unserer Nutzer anscheinend nicht intelligent oder erwachsen genug ist, um in der Lage zu sein, die Themen zu diskutieren, ohne auf Beschimpfungen und haltlose Anschuldigungen ohne Beweise zurückzugreifen", schreibt Dark0ne.Man habe weder die Zeit noch die Lust so etwas zu moderieren. Der Bann gilt bereits und wird eine ganze Weile dauern. Nexus Mods wird diese Richtlinie neu bewerten - aber erst nach der nächsten Amtseinführung. Der Nexus-Chef schließlich: "Um es ganz offen zu sagen: Es ist uns egal, wie das aussieht, und es ist uns auch egal, ob ihr denkt, was die Mods, die wir moderieren oder nicht moderieren, über uns, unsere politischen Überzeugungen oder darüber, was wir auf unserer Website tun und nicht wollen, sagen."