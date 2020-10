Netflix passt Oberfläche an, führt neue Kategorie für mehr Übersicht ein

Netflix ändert laufend seine Oberfläche, manchmal mehr, manchmal weniger. Doch nicht immer kommen diese Anpassungen auch gut bei den Nutzern an. Aktuell gibt es für Netflix-Nutzer erneut Neues und auf den ersten Blick handelt es sich um eine sinnvolle Anpassung.

"Neu und beliebt" bietet damit folgende Kategorien:

Ab nächste Woche

In den nächsten Tagen verfügbar

Neu auf Netflix

Die Top 10 in Deutschland heute

Das Warten lohnt sich

Weitere sinnvolle Anpassungen

Netflix verteilt dieser Tage eine in einiger Hinsicht neue Oberfläche. Diese ist auf Smart-TVs, TV-Boxen und -Sticks verfügbar, nicht jedoch bei der Darstellung im Browser. Wie The Verge berichtet hat Netflix vor allem ein neues Interface-Element namens "Neu und beliebt" angekündigt und auch bereits veröffentlicht.Dieses kann man allerdings auch als "halbneu" bezeichnen, denn im Grunde werden hier Elemente zusammengefasst, die es bereits an anderer UI-Stelle schon zuvor gab. Denn in diesem neuen seitlichen Bereich wird im Prinzip die bisherige Übersicht der neuen und bald startenden Inhalte erweitert. Diese wird um die im Februar eingeführte und täglich neu aktualisierte Top-10-Liste erweitert.Der letztgenannte Punkt ist komplett neu, in "Das Warten lohnt sich" bekommen Nutzer einen Ausblick auf die neuen Inhalte der nächsten 15 bis 365 Tage. Das ist sicherlich praktisch, da man sich auf diese Weise Filme, Serien und Dokumentationen praktisch vormerken kann, und selbst dann nicht verpasst, wenn man den "Neu und beliebt"-Bereich nicht regelmäßig besucht. In "Das Warten lohnt sich" sind übrigens nicht nur reine Neuproduktionen zu finden, sondern auch Klassiker, die neu oder zurück zu Netflix kommen.Doch das ist nicht alles, Netflix hat auch noch weitere kleinere Anpassungen vorgenommen: So gibt es nun auf der Start-Seite drei neue Header, die auf aktuelle Inhalte hinweisen (diese sind zunächst gleich groß und sortieren sich dann neu zu einem Großen und zwei "eingeklappten" Bildern.Ebenfalls neu bzw. alt ist, dass Netflix eine bei vielen verhasste Lösung zurückgenommen hat: Wenn man zu den Kacheln unten scrollt, dann öffnen sich diese nicht in einer größeren bzw. deutlich breiteren Darstellung. Das machte das Durchstübern mühsam und unruhig, weil sich die Ansicht bei jedem Klick verändert hat.