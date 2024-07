Gegen grüne Linien: OnePlus tauscht Smartphone-Displays vorsorglich

OLED-Displays können unter Umständen anfällig sein, was bei manchen Smartphone-Displays dazu führt, dass sie nach einiger Zeit von unschö­nen grünen Linien überzogen sind. Bei der Oppo-Tochter OnePlus kön­nen Besitzer älterer Modelle vorbeugend ihr Display tauschen lassen

Noch gibt es das Angebot nur für Indien, doch prüft OnePlus derzeit auch, ob man es auch anderswo verfügbar machen kann: bei einigen älteren OnePlus-Smartphones können die Käufer die Displays gegen widerstandsfähigere Panels austauschen lassen, um so gegen die "Green Line of Death" vorzubeugen.Wie der X/Twitter-User Starcommander feststellte, können Mitglieder des OnePlus Red Cable Club, einer Art Community für Nutzer der Smartphones der Oppo-Tochter über die App einen kostenlosen Tausch ihres Displays beantragen. Das Ganze steht unter der Überschrift Lifetime Free Screen Upgrade und gilt für die Modelle OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9 und OnePlus 9R.OnePlus will bei den älteren Smartphone-Modellen, die mittlerweile allesamt nicht mehr von der sonst üblichen Herstellergarantie abgedeckt werden, so gegen die Bildung der störenden Grünen Linien vorbeugen. Noch ist unklar, ob tatsächlich eine Häufung von Fällen auftritt, in denen die Displays der genannten Smartphone-Modelle aus irgendwelchen Gründen häufiger von dem Problem betroffen sind.Voraussetzung für die Nutzung des Gratis-Displaytauschs ist, dass das jeweilige Endgerät bisher nicht repariert wurde, keine Schäden aufweist oder von einem externen Dienstleister modifiziert wurde. OnePlus bietet ohnehin eine werkseitige lebenslange Garantie auf das Display seiner Geräte, womit das Unternehmen ein absolutes Alleinstellungsmerkmal innehat.Beim Tausch wird den jeweiligen Geräten ein neues Display verpasst, das laut den gegenüber den Kollegen von Android Authority gemachten Angaben des Herstellers mit einer höheren Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit aufwartet. Derzeit werde geprüft, ob und wie man das Angebot des proaktiven Display-Tauschs bei den älteren OnePlus-Modellen auch außerhalb von Indien einführen kann.