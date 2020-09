Artemis-Programm: NASA erklärt in Details, wie sie zum Mond will

Die US-Raumfahrtagentur NASA hat bereits im Vorjahr bekannt gegeben, dass man wieder zum Mond fliegen möchte, der Erdtrabant gilt auch als wichtige Zwischenstation auf dem Weg zum Mars. Die Pläne sind am­bi­ti­o­niert und nun hat die NASA dargelegt, wie man das schaffen will.

Ambitioniert: Menschen sollen 2024 auf dem Mond landen

Exploration Ground Systems: Das sind die Upgrades der Start-Vorrichtungen im Kennedy Space Center.

Das sind die Upgrades der Start-Vorrichtungen im Kennedy Space Center. Space Launch Systems: Die neue Rakete der NASA wird auch die leistungsstärkste der Welt sein.

Die neue Rakete der NASA wird auch die leistungsstärkste der Welt sein. Orion: Das Raumschiff bringt die Astronauten zum Mond und wieder zurück.

Das Raumschiff bringt die Astronauten zum Mond und wieder zurück. Gateway: Das ist die Raumstation im Orbit des Mondes, sie ist als Dreh- und Angelpunkt für Mondmissionen und später auch Flüge zum Mars gedacht.

Das ist die Raumstation im Orbit des Mondes, sie ist als Dreh- und Angelpunkt für Mondmissionen und später auch Flüge zum Mars gedacht. Lunar Landers: Die Mondlandefähren werden entweder an Orion oder mit das Gateway andocken und für die letzte Strecke zum Mond zuständig sein.

Die Mondlandefähren werden entweder an Orion oder mit das Gateway andocken und für die letzte Strecke zum Mond zuständig sein. Artemis Generation Spacesuits: Das sind die neuen und für die Mondlandungen und -flüge entwickelten Raumanzüge.

NASA

Mit dem Artemis (der mythologischen Zwillingsschwester von Apollo) genannten Raumfahrtprogramm will die NASA bis 2024 wieder Menschen auf dem Mond landen, dabei soll auch erstmals eine Frau den einen Spaziergang auf dem Mond machen. Viele Experten haben aber an den Plänen einigermaßen große Zweifel, denn vier Jahre sind ein verhältnismäßig (sehr) kurzer Zeitraum für ein solches Unterfangen.Den Kritikern entgegnet die National Aeronautics and Space Administration (NASA) nun mit der Veröffentlichung eines 74-seitigen Papiers ( PDF ), in dem man die Eckpunkte des Artemis-Programms näher ausführt und das auch den knappen Zeitrahmen anspricht.NASA-Chef Jim Bridenstine sagte dazu, dass die Agentur in den vergangenen Monaten sie "Erforschungspläne gefestigt" habe und nun "Budget und Architektur" verfeinere. Das Dokument selbst erläutert, was man bereits in der Vorbereitung geleistet hat, darunter Tests am Orion-Raumfahrzeug sowie dem Space Launch System (SLS).Noch wichtiger ist aber natürlich der Ausblick auf die weiteren Arbeiten und auch die Aufgaben, die auf die Astronauten auf dem Mond warten bzw. die langfristig anstehen. Zu letzterem gehört der Aufbau einer permanenten Präsenz auf dem Mond.Detaillierte Beschreibungen und weiterführende findet man auch auf der Webseite des Programms . Diese widmen sich folgenden Punkten: