Wer mit der Apple Watch trainiert, bekommt in Singapur jetzt Geld

In Deutschland geben manche Krankenkassen Zuschüsse zu Fitness-Trackern, in Singapur geht man jetzt noch einen Schritt weiter: Bürger, die mit der Apple Watch ein bestimmtes Trainingspensum absolvieren, bekommen fast 300 US-Dollar. Apple ist natürlich begeistert.

Singapur und Apple machen die Apple Watch zum Teil des Gesundheitssystems

Bis zu 240 Euro verdienen

Apple

Wie kann man Menschen dazu animieren, sich im Sinne der Gesundheit mehr zu bewegen? Geht es nach der Regierung in Singapur, kann die Apple Watch hier ein Teil der Antwort sein. Zusammen mit Apple wurde heute unter der Überschrift LumiHealth eine neue Initiative gestartet, bei der "ein personalisiertes Programm zur Förderung gesunder Aktivitäten und Verhaltensweisen mit Apple Watch" im Zentrum steht.Wie die beiden Partner ausführen, wurde das Programm im Rahmen der nationalen Bemüh­ungen geschaffen, "Technologien zum Vorteil von Bürgern und Unternehmen zu nutzen". Die gleichnamige App LumiHealth setzt demnach auf "personalisierte Erinnerungen, Programme, Aktivitätscoaching und Anreize" um die Nutzer passend zu Alter, Gewicht und Geschlecht zu sportlichen Aktivitäten zu animieren.Dabei setzt man auf wöchentliche Aktivitäts­ziele die durch verschiedene Sportarten erreicht werden können. Die App erinnert Nutzer außerdem an Vorsorge-Untersuchungen und will durch "Wellness-Herausforderungen" Schlafgewohnheiten und Auswahl an Lebens­mitteln verbessern. Über die Dauer des Programms, die aktuell auf zwei Jahre festgelegt ist, können so umgerechnet bis zu 240 Euro verdient werden - mit einem Blick auf den Kaufpreis der Apple Watch natürlich ein eher geringer Betrag.In Bezug auf den Datenschutz geloben beide Partner höchste Standards. "Benutzer müssen bei der Anmeldung ihr Einverständnis zur Weitergabe von Informationen an LumiHealth geben und können sich jederzeit abmelden", so Apple. Die Daten werden demnach in Singapur gespeichert und nicht für Marketingzwecke weitergegeben.