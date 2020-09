Apple One: Videos, Musik, Spiele und mehr nun auch im Sammel-Abo

Apple hat jetzt auch ein gemeinsames Abo für alle inzwischen gestarteten Dienste vorgestellt. Das Paket mit dem Titel "Apple One" ist deutlich gün­stiger als die bisherigen Einzel-Abos. Die beiden Basis-Stufen sind auch hierzulande verfügbar.

Probeabo verfügbar

Individual: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 Euro pro Monat

Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 Euro pro Monat Family: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher für 19,95 Euro pro Monat; kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden

Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher für 19,95 Euro pro Monat; kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden Premier: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und 2 TB iCloud-Speicher; kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden (vorerst nur in Australien, Großbritannien, Kanada und den USA verfügbar)

Apple

Mit einem Apple One-Abo können die Streaming-Dienste für Videos und Musik, die Sammlung von Arcade-Spielen und die Cloud-Services des Anbieters genutzt werden. In der Familien-Op­tion gibt es das Ganze dann mit mehr Speicher und Zugriffsrechten für bis zu sechs an­de­re Nutzer. In den englischsprachigen Märkten kommt außerdem eine erweiterte Version mit dem digitalen Zeitschriften-Abo News+ und dem neuen Fitness+, über den komplette Trai­nings­kurse zu verschiedenen Disziplinen bereitgestellt werden.Wenn sich Nutzer für Apple One entscheiden, kann auch das Gesamtpaket über die ersten 30 Tage hinweg im Rahmen eines Probeabos ge­tes­tet werden. Beim Einzelpaket sparen die Nut­zer im Vergleich zu den Einzelabos pro Mo­nat sechs Euro. Beim Familien-Angebot sind es sogar acht Euro gegenüber der vergleichbaren Ein­zel­samm­lung. Wer zuvor nicht alle Apple-Diens­te nutzte, spart natürlich entsprechend we­ni­ger oder bekommt für einen geringeren Auf­preis ein umfassenderes Angebot.Laut dem Anbieter wird Apple One im Herbst verfügbar sein - einen genauen Termin nannte das Unternehmen allerdings noch nicht. Die einzelnen Pakete setzen sich folgendermaßen zusammen: