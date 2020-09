Aktion: O2 Free Unlimited-Flat mit Galaxy Note 20 für 49,99 Euro/Monat

O2 hat ein interessantes Kombi-Angebot gestartet: Dabei zahlt man jetzt für den O2 Free Unlimited Max-Tarif (LTE, SMS- und Telefonflat) in­klusive dem Samsung Galaxy Note 20 nur 49,99 Euro im Monat. Dazu kommt einmalig für das Gerät 49,08 Euro.

Weitere Aktionen stehen bereit

O2 Free Unlimited Max Aktion mit Galaxy Note 20

Surfen mit LTE Max mit maximal 225 Mbit/s

5G ready

Allnet-Flat Telefon und SMS-Flat in alle deutsche Netze EU-Roaming

Jetzt 49,99 statt 69,99 Euro monatlich

Einmaliger Anschlusspreis 39,99 Euro

Einmaliger Gerätepreis 49,08 Euro

Versandkosten 4,86 Euro

Nur bis zum 25.9. zum Sonderpreis sichern

Telefónica Deutschland

Damit senkt O2 den Monatspreis für den Max-Tarif mit neuer Hardware - regulär zahlt man für den Tarif mit einem neuen Smartphone 20 Euro monatlich mehr, also 69,99 Euro. Diese Tarife mit Hardware haben immer eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Für kurze Zeit berechnet O2 nun keinen Geräteaufschlag und man zahlt nur eine geringen Einmalpreis von 49,08 Euro. Der "reguläre" O2 Free Max-Tarif ohne Hardware kostet im Übrigen regulär 49,99 Euro monatlich.Die Aktion mit dem Samsung Galaxy Note 20 ist dabei jetzt besonders verlockend, aber man kann auch andere Kombinationen wählen . Das Sparpotential ist dabei allerdings ganz unterschiedlich, bei einigen Geräten gibt es zum Beispiel nur die Anschlusspreis-Befreiung, so dass man lediglich 39,99 Euro spart. Das Angebot mit dem Note 20 gibt es übrigens in der Form nur bei O2 direkt. Das hat zudem den Vorteil, dass man die volle LTE Max-Geschwindigkeit mit bis zu 225 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload nutzen kann.Bei vielen Partner-Angeboten gibt es zwar LTE im O2-Netz, aber häufig nur mit reduzierter Geschwindigkeit. Der sogenannte "Herbst Deal" läuft jetzt nur für kurze Zeit bis zum 25. September.Wer jetzt bucht, erhält zudem noch bis Ende des Jahres den Vorteil der reduzierten Mehrwertsteuer. Auf den monatlichen Rechnungen wird dann entsprechend der Vorteil an die Kunden weitergegeben.