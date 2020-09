Flight Simulator: Microsoft verrät die Highlights des neuen Updates

In den nächsten 10 Tagen soll das zweite Update für Microsofts Flight Simulator 2020 zum Download bereitstehen. Jetzt sprechen die Ent­wick­ler erstmals über die Highlights, die der neue Patch mit sich bringen wird. Dabei erhält auch der Multiplayer-Modus Aufmerksamkeit.

Verbesserungen für die Multiplayer-Server und neuer Content

Übersicht der Highlights des Flight Simulator Patch #2

Leistungsverbesserungen

ATC-Aktualisierungen

UI-Aktualisierungen

Aerodynamische Aktualisierungen

Flugzeug-Updates

Aktualisierte Cockpit-Visualisierungen und Animationen

System-Updates für die Allgemeine Luftfahrt

Avionik der Allgemeinen Luftfahrt aktualisiert

System-Updates für Verkehrsflugzeuge

Avionik-Updates für Verkehrsflugzeuge

Live-Wetter-Aktualisierungen - (z.B. 225/3kt Wind korrigiert, Persistenz korrigiert, usw.)

Aktualisierte Mehrspieler-Server

Marktplatz-Updates

Aktualisierungen des Content Managers

Aktualisierungen der Lokalisierung

Aktualisierungen zur Barrierefreiheit

Kamera-Updates

Aktualisierungen der Wildnisflüge (z.B. Beendigungsauslöser korrigiert/Abschlussleistung korrigiert)

Updates an der Spielwelt

Mit dem jüngsten Development Update konkretisieren die Entwickler des Asobo Studio ihre Pläne zum anstehenden Flight Simulator-Patch , der bereits im Laufe der nächsten Woche erscheinen könnte. Den finalen Changelog mit sämtlichen Änderungen wird man zwar erst zum Release der Aktualisierung bekanntgeben, doch vorab spricht Microsoft über die High­lights des "Patch #2". Zu den wichtigsten Punkten gehören die weiteren Verbesserungen der Per­for­mance und Updates für diverse Flugzeuge, deren Aerodynamik sowie Optik und Ani­ma­tio­nen innerhalb des Cockpits.Weiterhin arbeiten die Entwickler an Fehlerbehebungen für das Live-Wetter und auch den Multiplayer-Servern möchte man ein Upgrade spendieren. Zusätzlich sollen die Ka­me­ra­pers­pek­ti­ven, die Lokalisierung, die so genannten Wildnisflüge und der Marktplatz vom an­ste­hen­den Update profitieren. Über Letzteren werden bereits jetzt neue Inhalte zum Gratis-Down­load und Kauf angeboten. Kostenlos bringt Aerosoft zum Beispiel den Flughafen Paderborn-Lippstadt ins Spiel. Wer hingegen die Propellermaschine Kitfox STi dem Flight Simulator 2020 hinzufügen möchte, muss circa neun Euro einplanen.Etwas teurer schlagen zudem detaillierte Mo­del­le der Airports Kopenhagen-Kastrup, Miami In­ter­na­tio­nal, Chicago O'Hare oder Wien zu Bu­che. Hier werden jeweils bis zu 20 Euro fällig. Auch mit entsprechend großen Downloads muss gerechnet werden. Allein der Gratis-Flughafen von Paderborn nimmt etwa 3,5 GB in Anspruch. Abschließend kündigt Microsoft an, dass weitere Videos zur Partnership- und Discovery-Serie in Planung sind, diese sich aktuell jedoch leicht verspäten. Am 18. September will man sich mit einem detaillierten Zeitplan dazu an die Flight Simulator-Community richten.Wer den neuen Flugsimulator selbst ausprobieren möchte, kann ihn aktuell über den Xbox Game Pass für PC beziehen. Neukunden zahlen für diesen im ersten Monat lediglich einen Euro, danach werden monatlich circa 10 Euro fällig. Alternativ steht die digitale Vollversion des Flight Simulator 2020 im Microsoft Store und bei Steam ab 69,99 Euro zur Verfügung.