OnePlus: Veröffentlichung einer Smartwatch ist nur eine Frage der Zeit

OnePlus ist vor allem für seine Smartphones bekannt, nach den ersten Erfolgen hat der chinesische Hersteller aber begonnen, sein Produkt­portfolio zu erweitern. Inzwischen gibt es auch noch Kopfhörer sowie Fernseher und demnächst vermutlich sogar auch eine Smartwatch

Parallele Entwicklung mit Oppo

LetsGoDigital

OnePlus kann mit dem vor kurzem veröffentlichten OnePlus Nord an seine Wurzeln anknüpfen, in anderen Produktkategorien macht man hingegen normal weiter und baut sein Portfolio munter aus. So hat der Hersteller vor kurzem seine ersten True-Wireless-Kopfhörer OnePlus Buds gestartet, bald wird man auch sein Aufgebot an Fernsehgeräten ausbauen.Demnächst könnte auch eine komplett neue Kategorie dazukommen, nämlich in Form einer Smartwatch: Denn wie 91Mobiles (via 9to5Google ) berichtet, wurde auf der Webseite der Infocomm Media Development Authority (IMDA; Kommunikationsbehörde Singapurs) eine "OnePlus Watch" entdeckt. Diese trägt die Modellnummer "W301GB", allzu viele sonstige Informationen sind dort aber nicht zu finden.Das wäre nicht überraschend, denn OnePlus veröffentlicht gerne neue Produkte parallel zu seinem Schwesterunternehmen Oppo. Und dieses hat vor kurzem eine Wear OS-basierte Smartwatch gestartet, da wäre es alles andere als überraschend, wenn auch OnePlus mit einem verwandten Modell nachzieht.Die Arbeit an einer Smartwatch hat auch ein Insider bestätigt: Gegenüber TechRadar teilte ein Ex-Angestellter von OnePlus mit, dass das Unternehmen seit etwa einem Jahr an einer Smartwatch arbeite. Eine große Überraschung wäre eine smarte Uhr von OnePlus nicht, denn bereits 2016 hat OnePlus-Mitgründer Carl Pei bestätigt , dass der Hersteller eine Smartwatch vorbereitet hat - diese Pläne wurden aber wieder aufgegeben. Pei veröffentlichte damals auch Zeichnungen bzw. Entwürfe der Uhr, diese wird anno 2020 aber sicherlich anders aussehen.Siehe auch: Fokus auf das Wesentliche - OnePlus kippte fast fertige Smartwatch