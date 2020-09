RedMagic 5S: Das ultimative Gaming-Smartphone - Jetzt ab 579 Euro

Mit dem RedMagic 5S hebt Nubia seine Gaming-Smartphones auf ein ganz neues Level. Hier trifft maximale Leistung auf das schnellste 144-Hz-OLED-Display sowie Funktionen, die Gamer-Herzen höher schlagen lassen. Und das alles schon ab 579 Euro. (Anzeige)

Stay In The Lead: Das RedMagic 5S bringt den eSport in die Hosentasche

Einzigartige Shoulder Triggers und ein perfektes Trinity Cooling

RedMagic

Wer dachte, mit dem RedMagic 5G hat man bereits die Speerspitze der Per­for­mance erreicht, der sollte sich das neue RedMagic 5S genauer ansehen. Für einen Preis ab nur 579 Euro perfektioniert der Gaming-Spezialist aus Asien sein 6,65 Zoll großes Flagg­schiff, das ab heu­te offiziell in Deutschland zu haben ist. Zu den Neuheiten gehören ein pfeilschneller UFS 3.1-Speicher mit Kapazitäten von bis zu 256 GB und integrierte Schul­ter­tasten, die das Smart­phone mit einer Erkennungsrate von 320 Hz zum perfekten Begleiter für jeden Gamer ma­chen. Doch damit haben wir die High-End-Spezifikationen des Androiden erst angerissen.Herzstück des neuen RedMagic 5S ist das knackscharfe AMOLED-Display, das nicht nur mit seiner Auflösung von 2340 x 1080 Pixel überzeugt, sondern vor allem mit einer flotten Bild­wie­der­hol­ra­te von 144 Hz, die von immer mehr mobilen Spielen unterstützt werden. Auf 6,65 Zoll macht das Gaming-Smartphone damit jedem eSport-Monitor Konkurrenz und bringt das Profi-Equipment direkt in die Hosentasche der Spieler. Zudem überzeugt der Touchscreen mit einer hohen Helligkeit, einem großen P3-Farbraum und einer Abtastrate von satten 240 Hz. Den Hauptantrieb übernehmen dabei der leistungsstarke Qualcomm Snapdragon 865 mit 5G-Modul und bis zu großzügigen 12 GB Arbeitsspeicher inklusive LPDDR5-RAM-Technologie.Ganz nach dem Motto "Von Gamern, für Gamer" hat das RedMagic 5S bemerkenswerte Fea­tures an Bord. Die einzigartigen Shoulder-Triggers konnte der Hersteller ordentlich aufbohren und mit einer noch schnelleren Touch-Erkennung von 320 Hz versehen. In beliebten Spielen wie Asphalt Legends, PUBG, Fortnite und Knives Out benötigt ihr somit keinen separaten Controller mehr. Das RedMagic 5S liefert bereits ab Werk alles mit, um den Gegenspielern einen Schritt voraus zu sein. Dank der integrierten 4D-Vibration kommt in Games zudem ein immersives Feeling auf, das unter Smartphones seinesgleichen sucht.Noch nicht überzeugt? Das RedMagic 5S hat noch deutlich mehr zu bieten. So sorgt das neue Trinity-Cooling-System mit Flüssigkühlung und aktivem Lüfter für angenehme Tem­pe­ra­tu­ren, sowohl für die leistungsstarke Hardware, als auch für eure Hände. Mit dem optionalen Ice Dock bringt es der Hersteller auf die Spitze und liefert einen zusätzlichen GPU-Boost und einen 8000-RPM-Lüfter für anspruchsvolle Gaming-Sessions, die dank des integrierten 4500-mAh-Akkus auch gerne länger ausfallen dürfen. Über die verbesserte Game-Space-App lässt man Spieler zudem alle Freiheiten. Ihr entscheidet selbst über die Performance, per­so­na­li­siert eure Steuerung und bringt Mini-Overlays für WhatsApp und Co. mit ins Spiel.