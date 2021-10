Hacker legen Online-Lebensmittellieferungen in Großbritannien lahm

Die größte britische Supermarktkette Tesco ist in der letzten Woche von einem Angriff durch Internetkriminelle getroffen worden, durch den der Online-Kauf von Lebensmitteln landesweit nicht mehr möglich war. Sogar die Stornierung bestehender Aufträge war nicht mehr umsetzbar.

Wie die Zeitung The Guardian berichtet, wurde Tesco am Freitag von Hackern angegriffen, wobei versucht wurde, "in die Systeme einzugreifen". Dies habe sowohl die Suche nach Produkten auf der Tesco-Website als auch die Abwicklung von Bestellungen lahmgelegt, heißt es.Das Unternehmen versuchte auch am Wochenende noch, seine Dienste wieder voll verfügbar zu machen. Gegenüber Kunden erklärte man lediglich, dass man "wegen IT-Problemen" nicht in der Lage war, die Bestellungen zu erfüllen und diese deshalb teilweie stornieren musste.Durch den Angriff war es andererseits aber teilweise auch nicht möglich, die Bestellungen, wie von dem Unternehmen zuvor in Nachrichten an die Kunden gefordert, auf Kundenseite zu stornieren. Es sei vorrübergehend nicht möglich, Zugriff auf jedwede Bestellungen zu bekommen, um diese zu verändern - was auch für die Stornierung galt.Mittlerweile sollen sowohl die Tesco-Website als auch die Tesco-App wieder weitestgehend einwandfrei funktionieren. Tesco ist der größte Lebensmittelhändler in Großbritannien und konnte in Folge der Coronavirus-Pandemie einen starken Anstieg des Interesses an seinen Lieferdiensten verzeichnen.Neben der Lieferung von Lebensmitteln war auch die Abholung in Supermärkten durch die Störung des Online-Systems durch den Hacker-Angriff betroffen. Tausende Kunden konnten dadurch ihre Einkäufe nicht in der gewohnten Form durchführen, wobei vor allem die Stornierung von Bestellungen nicht wie sonst möglich war - auch vor Ort in den Supermärkten. Auch in Deutschland ist das Interesse an Lebensmittellieferungen zuletzt weiter gestiegen.