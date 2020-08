Apple TV+: Bonus-Inhalte mit Augmented Reality für 2021 geplant

Der iPhone-Hersteller Apple möchte seinen Streaming-Dienst Apple TV+ anscheinend attraktiver gestalten und im kommenden Jahr Bonus-Inhalte mit Augmented Reality-Features zur Verfügung stellen. Die Neuerungen sollten ursprünglich schon im Herbst 2020 veröffentlicht werden.

Bisher noch kein genauer Termin bekannt

Das geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor. Obwohl Apple bereits angekündigt hat­te, in Zukunft mehr Filme und Serien anbieten zu wollen und einige Produktionen in Auf­trag gegeben hatte, konnte der Dienst bisher nur begrenzt mit Disney+, Amazon Prime und Net­flix mithalten. Die Augmented Reality-Inhalte sollen Apple TV+ von der Konkurrenz abheben.Die Augmented Reality-Funktionen sollen einige bestehende Filme und Serien erweitern und auch in neue Inhalte eingebaut werden. Es wäre beispielsweise denkbar, dass in einer Serie vorkommende Objekte auf dem Smartphone oder Tablet des Zuschauers eingeblendet und damit in die Umgebung integriert werden. Wei­te­re Möglichkeiten könnte es später mit App­les AR-Brille, die jedoch erst in zwei Jahren er­schei­nen dürfte, geben. Ob es zukünftig voll­stän­dige AR-Filme geben wird, ist noch unklar.Wann die Bonus-Funktionen von den Kunden des Streaming-Dienstes verwendet werden kön­nen, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Ursprünglich hatte Apple sogar geplant, die Aug­men­ted Reality-Inhalte schon im Herbst des aktuellen Jahres auszurollen. Aufgrund der Co­ro­na-Pandemie hat sich die Entwicklung allerdings verzögert, sodass der Start nach hinten ver­scho­ben werden musste. Womöglich werden die neuen Inhalte nicht alle an einem Ter­min, son­dern schrittweise über mehrere Monate hinweg verteilt.