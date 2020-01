Upgrade für Apple TV+: HBO-Chef & GOT-Macher soll Hit-Serien schaffen

Den Bezahlsender HBO hat er mit seinen Entscheidungen zu großem Erfolg geführt, jetzt wird der frühere HBO-Chef Richard Plepler von Apple engagiert. Für den Konzern aus Cupertino soll er dafür sorgen, dass die nächsten großen Hit-Serien auf Apple TV+ zu sehen sind.

Der viel gelobte HBO-Chef wird jetzt das, was er immer sein wollte: Produzent

Nach 27 Jahren neue Wege

Das Jahr 2019 war für die Streaming-Welt mit vielen Umbrüchen verbunden: Amazon verstärkt seine Bemühungen deutlich, Disney und Apple starten eigene Angebote, CBS und Viacom werden unter einem Dach vereint. 2020 wird sich zeigen, welcher der Dienste seine Nutzer auch dauerhaft mit neuen Inhalten binden kann. Genau in dieser Hinsicht wird Apple jetzt in einen Veteranen der Branche investieren. Wie die New York Times berichtet, wird der frühere HBO-Chef Richard Plepler zehn Monate nach dem Ausscheiden bei dem Unternehmen jetzt exklusiv als Produzent für Apple TV+ tätig werden.Demnach hat Plepler und sein vor kurzem neu gegründetes Unternehmen Eden Production einen Fünf-Jahres-Vertrag mit Apple unter­schrieben. Der Inhalt: Plepler soll für den Konzern und seine Streaming-Plattform Apple TV+ Serien, Dokumentationen aber auch Filme produzieren. "Die Vereinbarung gibt Plepler eine wichtige Rolle im immer weiter wachs­enden Streaming-Universum", so die New York Times. Das der frühere HBO-Chef mit Apple einen Auftraggeber finden würde, war dabei schon abzusehen. Eddy Cue, Vizepräsident und bei Apple verantwortlich für den Entertainment-Bereich, hatte Plepler nach seinem Ausscheiden bei HBO bekundet, dass er sofort ein Engagement in Cupertino finden könne, wenn er bereit sei.Richard Plepler gilt als echter Veteran im Geschäft für Bezahlinhalte und hatte einen großen Teil seiner Karriere bei HBO verbracht - bis zu seinem Ausscheiden war er 27 Jahre für das Unternehmen tätig. In den Jahren im Chefsessel von HBO konnte Plepler unzählige Hit-Produktionen verantworten die mit insgesamt 160 Emmys prämiert wurden - mit Game of Thrones konnte er seiner Karriere zuletzt einen weiteren anerkannten Millionen-Erfolg hinzufügen. Mit der Rolle des Produzenten hat Plepler jetzt nach eigener Aussage endlich seine Traum-Position erreicht.