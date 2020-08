Apple iPad Air 4: Noch mehr Pro-Features und Release 2021 erwartet

Wurde die Vorstellung des Apple iPad Air 4 eigentlich in wenigen Wochen erwartet, soll der Startschuss jetzt erst im März 2021 fallen. Insider be­rich­ten von einem 11-Zoll-Tablet, das sich stark am iPad Pro-Portfolio orientieren soll - samt Magic Keyboard, USB-C und Co.

Pro-Ausstattung für das iPad Air schon ab 649 US-Dollar?

Während die Präsentation der iPhone 12-Familie im Herbst nahezu sicher ist, gehen die Ex­per­ten­mei­nun­gen in Hinsicht auf neue iPad-Modelle teilweise stark auseinander. Ein jüng­ster Bericht der chinesischen Website MyDrivers (via MacRumors ) beruft sich auf in­dus­trie­na­he Quellen, die das oft thematisierte Apple iPad Air 4 im März 2021 erwarten. Mit ihm könnte die Design-Wende eingeläutet werden, welche die obere Mittelklasse noch näher an die Tab­lets der iPad Pro-Familie heranrücken lässt. Auch die technische Ausstattung soll mitziehen.Schenkt man den Aussagen möglicher Insider Vertrauen, wird das iPad Air 4 über ein 11 Zoll großes Liquid Retina-Display verfügen und mit Speichergrößen zwischen 128 GB und 512 GB verfügbar sein. Ebenso ist von einem neuen Apple A14-Chip und dem Wechsel vom einstigen Lightning-Anschluss auf USB-C die Rede. Weiterhin könnten die vier Lautsprecher und der Smart Connector des iPad Pro zukünftig auch in der Air-Serie eine Rolle spielen. Letzterer wür­de es ermöglichen, das iPadOS-Tablet mit einem Magic-Keyboard zu verbinden.Kommt dann noch ein Gehäuse mit gleichmäßigen Bildschirmrahmen und einer FaceID-In­te­gra­tion anstelle des klassischen Home-Buttons ins Spiel, dürften die Unterschiede zwi­schen iPad Air 4 und iPad Pro 11 sehr gering ausfallen. Preislich rechnet man derzeit mit einem Einstieg für circa 649 US-Dollar. Ein deutlicher Anstieg gegenüber dem iPad Air 3, das bereits ab 499 US-Dollar verkauft wird. In Deutschland starten die aktuellen Generationen des iPad Air und iPad Pro im Apple Store für 535 Euro respektive 857 Euro. Ob Apple die Vorstellung neuer Tablets bereits für die anstehende iPhone-Keynote einplant, bleibt abzuwarten.