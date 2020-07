Apple Pencil: iPad-Stift kann vielleicht bald reale Farben einscannen

Apple arbeitet womöglich an einer spannenden Neuerung für das iPad (Pro). Einem Bericht nach könnte eine künftige Variante des Apple Pencil einen fortschrittlichen Sensor integrieren, über den der digitale Eingabe­stift die Farben der realen Welt erkennt.

Neuartiger Sensor in der Pencil-Spitze

Es ist bestens bekannt, dass Apple - weitgehend im Verborgenen - kontinuierlich an Ver­bes­ser­ung­en und Neuerungen für seine gesamte Produktpalette tüftelt. Ab und an ge­lang­en aber schon einige Zeit vor der Prä­sen­ta­tion einer Technologie Informationen an die Öf­fent­lich­keit. Genau das könnte jüngst geschehen sein: Ein vom US-amerikanischen Pa­tent- und Mar­ken­amt (USPTO) pu­bli­ziert­es Dokument mit dem Titel "Computer System With Color Samp­ling Stylus" beschreibt eine clevere Farberkennungsfunktion für den Apple Pencil näher.Apple hat den Patentantrag den vorliegenden In­for­ma­tio­nen nach bereits im November 2019 bei der US-Behörde eingereicht. Darin wird nicht ex­pli­zit vom Apple Pencil gesprochen, die ent­hal­ten­en Zeichnungen bilden allerdings ein Eingabegerät ab, das dem bekannten Di­gi­ta­li­sier­stift für das iPad sehr ähnelt. Die große Neuerung dabei ist der im Pencil integrierte Farb­sen­sor plus die da­zu­ge­hö­ri­ge Erkennungstechnik. In der Spitze des er­dach­ten Stiftes be­fin­den sich die Fo­to­de­tek­to­ren und eine kleine Leuchte - letztere wohl zur genaueren Farb­er­ken­nung. Die Elektronik zur Verarbeitung der so gesammelten Daten sitzt am Stiftende.Der Nutzen für die Integration einer Farb­er­ken­nung im Apple Pencil dürfte sich ins­be­son­de­re Künstlern be­zieh­ungs­wei­se kreative Profis er­schlie­ßen. Sie könnten so bei­spiels­wei­se den exakten Farbton eines realen Objekts mit dem Stift aufnehmen und in einer Zeichen-App oder einem anderen Programm für die eigene Arbeit verwenden. Darüber hinaus könnte die Funktion aber auch allgemein dabei helfen, eine exakte Farb­ka­li­brie­rung für Bild­schir­me und Ausdrucke vorzunehmen. Oder, um dem Nutzer zu helfen, eine bestimmte Farbe eines Kosmetikartikels herauszufinden.Trotz aller vorstellbaren Möglichkeiten für diese Technologie, bedeutet der Patentantrag von Apple noch lange nicht, dass ein ent­spre­chend ausgerüsteter Pencil tatsächlich auf den Markt kommen wird. Aufgrund vergangener Erfahrungen mit ver­gleich­ba­ren Patentanträgen lässt sich aber im­mer­hin eine gute Chance darauf vermuten. Außerdem zeigt das Patent auf, in wel­che Richtung Apples Überlegungen hinsichtlich des Apple Pencil abzielen.