Telekom startet Prepaid-Aktion mit zehnfachem Datenvolumen

Die Telekom hat eine interessante Aktion für Prepaid-Kunden gestartet . Dabei erhalten Neukunden jetzt für kurze Zeit in einigen Tarifen zehn Mal so viel Datenvolumen zum gleichen Preis. Auch einige Bestandskunden kommen in den Genuss des Extras.

So sieht das Daten-Extra dann aus:

MagentaMobil Prepaid M - 22 GB statt 2 GB für 9,70 Euro/ vier Wochen

MagentaMobil Prepaid L - 33 GB statt 3 GB für 14,57 Euro/ vier Wochen

MagentaMobil Prepaid XL - 55 GB statt 5 GB für 24,32 Euro/ vier Wochen

Das berichtet Caschy in seinem Blog . Die Aktion war zuvor schon durchgesickert, und ist nun aktiv. Bis zum 13. September kann man sich über die Aktion ein ordentliches Daten-Extra sichern. Neukunden erhalten zum Einstieg dann im ersten Monat ein Datengeschenk von bis zu 55 GB. Es gibt für die Aktion ein paar Einschränkungen. Aktuell erhalten nur Neukunden das Daten-Extra, sowie "Bestandswechsler" in den Tarifen MagentaMobil Prepaid M, L und XL sowie MagentaMobil Prepaid for Friends M, L und XL. Das gilt für Bestandskunden zudem nur für die Tarife der zweiten Generation, die also ab 3. Februar 2020 abgeschlossen wurden.Das Daten-Geschenk kann nur während der vier Wochen verbraucht werden, der Rest verfällt. Die Aktion kann von jedem Kunden nur einmalig in Anspruch genommen werden. Man muss dazu die MeinMagenta App (für Android oder iOS) nutzen und kann sich dort das Daten-Geschenk selbst abholen und aktivieren.Für MagentaMobil Prepaid ist im Übrigen bereits dort wo es verfügbar ist schon 5G für die ersten zwölf Wochen in den Tarifen M, L und XL inklusive. Ansonsten steht LTE Max mit bis zu 300 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit zur Verfügung. Neukunden bekommen derzeit zwischen zehn und 100 Euro Startguthaben bei der Erstaktivierung. Nähere Informationen zu den Tarifen findet man auf der Telekom-Seite.Die Aktion ist jetzt auch auf der Telekom-Webseite zu finden. Da heißt es:"Prepaid im besten Netz, 10-faches Datenvolumen, einmalig bis zu 55 GB Datenvolumen in den ersten 4 Wochen. Einlösbar bis 13.09. in der MeinMagenta App."