Telekom verlängert 500 MB-Daten-Geschenk für MeinMagenta-Nutzer

Die Deutsche Telekom wird wie es den Anschein hat ihr Daten-Geschenk an die Nutzer der Magenta Service-App nun bis zum Ende des Jahres verlängern. 500 MB Daten extra gibt es auf diesem Weg so monatlich für Telekom-Kunden.

Über das Gratis-Daten-Paket, das sich Telekom-Kunden über die Magenta Service-App sichern können, hatten wir schon mehrfach berichtet. Angekündigt war das Ganze zuletzt als eine temporäre Aktion bis Ende Juni. Damit wäre also in Kürze Schluss mit dem Daten-Bonus. Doch nun schreibt Caschy in seinem Blog , dass die Telekom die Aktion bis zum Ende des Jahres fortführen wird. Das wäre natürlich doppelt gut - denn zunächst hatte die Telekom das Daten-Geschenk von 300 MB auf 500 MB erhöht, nun soll es das Extra auch noch länger geben.Schon Ende 2018 hatte die Telekom mit der Aktion begonnen, über die Magenta Service-App Mobilfunk-Kunden Daten zu verschenken. Die monatliche Dreingabe kommt aber nicht automatisch, der Kunde muss das 500 MB-Paket jeden Monat aktivieren. Damit wird sich bald zeigen, ob sich auch im Juli wieder das Extra in der App finden lässt.Die Telekom gewährt dabei allen Nutzern zusätzlich zu ihrem gebuchten Inklusiv-Einheiten je Monat noch einmal 500 MB kostenlos dazu - was für den einen Nutzer vielleicht nicht gerade viel erscheint, aber gerade für Kunden mit kleinen Daten-Pakten ein erfreulicher Bonus ist. Schon in den ver­gang­enen Monaten konnten sich so gerade Nutzer von kleineren Inklusiv-Einheiten noch einmal über die Zeit retten, ohne eine Drosselung hinzunehmen.Die Inanspruchnahme des Gratis-Volumens ist einfach. In der Kunden-App muss man sich dazu mit seinen Nutzer-Daten anmelden und erhält dann das kleine Extra nach dem Login angeboten. In der Service-App taucht das Daten-Extra als "Ihr Geschenk ansehen" auf. Dort muss man nur klicken und kann anschließend von dem Extra profitieren. Wichtig ist, dass man die jeweils aktuelle Version der Apps verwendet (Links am Ende des Beitrags).Die Gutschrift der 500 MB wird dann in der App und per SMS bestätigt. Die 500 MB gibt es für den aktuellen Abrechnungszeitraum dann einfach obendrauf. Nutzen können diesen Bonus Vertrags- und Prepaidkunden, die einen Privattarif ausgewählt haben, Businesskunden erhalten ebenso wie Familien-Angebote aktuell keinen Bonus.