The Walking Dead: Daryl Dixon - Spannender Trailer zur 2. Staffel

Mit The Walking Dead: Daryl Dixon war letztes Jahr ein überaus erfolgreicher Ableger der beendeten Zombieserie The Walking Dead gestartet. Demnächst gibt es die zweite Staffel zu sehen, welche wieder in Frankreich spielt. Nach dem Titelhelden wagt dann ein weiterer Serienliebling den Sprung über den großen Teich. Pünktlich zur San Diego Comic-Con wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.Wir erinnern uns: Ganz am Ende der ersten Staffel entschied sich Daryl Dixon (gespielt von Norman Reedus), vorerst doch noch in Frankreich zu bleiben, um das Wunderkind Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) zu beschützen. Dessen Sicherheit ist nämlich weiterhin durch die skrupellose Marion Genet und ihre "Pouvoir Du Vivant"-Bewegung bedroht. Die Rückkehr in die USA muss also noch eine Weile warten.Und auch wenn ein Daryl Dixon als Schutzengel in der Zombie-Apokalypse eigentlich ausreichen sollte, ist Verstärkung bereits im Anflug - im wahrsten Sinne des Wortes: Gemeint ist natürlich Carol Peletier (Melissa McBride), wie es der (leicht gewöhnungsbedürftige) Untertitel der zweiten Staffel "The Book of Carol" schon verrät. Diese überquert den Atlantik anders als Daryl allerdings nicht per Schiff, sondern im Kleinflugzeug. Das verrät der neue Trailer. Wie sich die beiden letztlich finden, bleibt aber abzuwarten.Erst kürzlich stellte Norman Reedus in einem Interview (via Entertainment Weekly ) für das Finale der zweiten Staffel die bisher beste Folge im gesamten The Walking Dead-Universum in Aussicht. Da die wöchentliche Ausstrahlung der sechs neuen Folgen am 29. September beim Sender AMC beginnt, können Fans schon Anfang November herausfinden, ob das tatsächlich stimmt.In Deutschland läuft die zweite Staffel wieder bei Magenta TV , anders als Staffel 1 jedoch nicht erst mehrere Wochen nach der US-Ausstrahlung, sondern lediglich mit einem Tag Verzögerung. Fest steht auch, dass nach der zweiten Staffel noch nicht Schluss ist, denn die Serie wurde bereits um mindestens eine dritte Runde verlängert. Diese wird dann nicht mehr in Frankreich spielen, sondern die Handlung nach Spanien führen.