Telekom Magenta Zuhause mit 280 Euro Cashback oder Prämien sichern

Grundangebot plus Optionen

DSL-Tarife

Magenta Zuhause S ( 16 Mbit/s ) für 19,95 Euro/Monat in den ersten sechs Monaten, dann 34,95 Euro - kein Cashback

) für 19,95 Euro/Monat in den ersten sechs Monaten, dann - kein Cashback Magenta Zuhause M ( 50 Mbit/s ) für 19,45 Euro/Monat in den ersten sechs Monaten, dann 38,95 Euro - 280 Euro Cashback

) für 19,45 Euro/Monat in den ersten sechs Monaten, dann - 280 Euro Cashback Magenta Zuhause L ( 100 Mbit/s ) für 19,95 Euro/Monat in den ersten sechs Monaten, dann 44,95 Euro - 280 Euro Cashback

) für 19,95 Euro/Monat in den ersten sechs Monaten, dann - 280 Euro Cashback Magenta Zuhause XL ( 250 Mbit/s ) für 19,45 Euro/Monat in den ersten sechs Monaten, dann 53,56 Euro - 280 Euro Cashback

effektiven Grundpreis von nur 27,03 Euro

Weitere Prämien

Jetzt 280 Euro Cashback

Bis zu 180 Euro Cashback

Damit bekommt man den Service der Telekom zu einem echten Schnäppchenpreis. Preisbörse24 ist nur als Vermittler dabei und stockt aktuell die Angebote beim Cashback auf. Wer mit der Idee spielt, sich einen neuen DSL-Vertrag von der Telekom zu holen, sollte sich die aktuellen Angebote von Preisbörse24 genauer ansehen. So gibt es derzeit 280 Euro Cashback zusätzlich zu dem reduzierten Grundpreis für Magenta Zuhause in den ersten sechs Monaten.Die Angebote gelten für die verschiedenen Magenta Zuhause-Tarife mit VDSL-Flatrates von 50 Mbit/s bis zu 250 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit und 50 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit plus Telefonflatrate ins deutsche Festnetz. Für das Einsteigerangebot mit 16 Mbit/s gibt es kein Cashback. Es gibt aber bei allen Tarifen immer das Grundangebot, das aktuell in den ersten sechs Monaten jeweils günstiger zu haben ist. Ab dem siebten Monat zahlt man den vollen Preis. Zusätzlich gibt es Extra-Pakete für MagentaTV und die Option, sich den MagentaZuhause Router dazuzubuchen.Alle Tarife enthalten eine Internet-Flat und eine Festnetz-Flat.Durch das Cashback-Angebot hat man zum Beispiel bei der 100 Mbit/s-Flat in den ersten 24 Monaten einen(6 x 19,95 Euro + 18 x 44,95 Euro - 280 Euro geteilt durch 24 Monate). Ohne Cashback wären es 38,70 Euro (6 x 19,95 Euro + 18 x 44,95 Euro geteilt durch 24 Monate). Hinzukommt der einmalige Bereitstellungspreis von 69,95 Euro.Man kann sich aber auch für eine andere Prämie anstelle des Cashbacks entscheiden. Derzeit gibt es zum Beispiel eine Playstation 4 Pro im Fifa 20 Bundle. Dann wird eine einmalige Zuzahlung von 169,95 Euro fällig. Es gibt auch andere Spielekonsolen, Tablets oder Smart Home Gadgets.Bei der Telekom selbst kann man die Magenta Zuhause-Tarife derzeit ebenfalls mit einer Gutschrift von bis zu 180 Euro erhalten, wobei 100 Euro Onlinevorteil sind und der Rest von 80 Euro Gutschriften, wenn man einen Router bestellt.