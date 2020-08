Telekom MagentaEins Beta: 20-Euro-Flat für DSL & Mobilfunk ist zurück

Nach einer ersten Testphase im letzten Jahr bringt die Deutsche Telekom seinen Tarif MagentaEins Beta zurück. Für monatlich 19,50 Euro kom­bi­niert die Flatrate Mobilfunk und DSL samt unlimitiertem Datenvolumen und Download-Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s.

Mit der All-Net-Flat für zu Hause sowie unterwegs ist die Telekom einmal mehr auf der Jagd nach Neukunden, die ihren DSL- und Mobilfunk-Tarif zu vergleichsweise günstigen Kon­di­tio­nen bei einem einzigen Netzbetreiber bündeln möchten. Für einen begrenzten Zeitraum wird dafür der MagentaEins Beta-Tarif für 19,50 Euro pro Monat angeboten. Mit dabei: Eine laut Telekom unbegrenzte DSL- und LTE-Flatrate zum Surfen, Telefonieren und SMS-Schreiben. Die Geschwindigkeiten sind auf 50 MBit/s im Download und 10 MBit/s im Upload begrenzt.Die Mindestvertragslaufzeit der MagentaEins Beta beläuft sich auf ein Jahr. Danach kann jeweils zum Monatsende gekündigt werden. In den Details gibt die Telekom jedoch an, dass die maximale Vertragslaufzeit nur bis zum Ende der Beta am 30.09.2021 läuft. Die DSL- und Mobilfunk-Flatrate ist dabei lediglich im Inland nutzbar. Außerhalb von Deutschland steht in der Europäischen Union (EU) ein Roaming-Datenvolumen in Höhe von 15 GB bereit. Zudem betont die Deutsche Telekom, dass Dienste wie eine eSIM, Multi-SIM sowie der Travel & Surf Pass im Beta-Tarif nicht enthalten sind. Dafür entfällt der einmalige Bereitstellungspreis, der sonst mit 39 Euro zu Buche schlägt.Wer sich für das MagentaEins Beta-Motto "Ein Internet. Ein Vertrag. Ein Jahr." interessiert und für die Telekom als Neukunde gilt, kann die Verfügbarkeit an seinem Standort auf der neu geschalteten Webseite des Tarifs prüfen lassen. Für den Beta-Test werden jedoch le­dig­lich 2000 Kunden zugelassen. Man sollte sich also schnell entscheiden. Im letzten Jahr wur­de die Aktion seitens der Telekom bereits nach nur einem Tag beendet.